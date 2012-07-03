نمایشگاه کشوری عکس در شیراز برگزار می شود

علی زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سایت focoart.comبا همکاری خانه عکس حوزه هنری فارس براساس فراخوانی هر دو فصل یکبار از تمام عکاسان ایران دعوت می کند تا آثار هنری خود را با موضوعات مختلف به این سایت ارسال کنند.

وی ادامه داد: این فصل 345 عکاس کشور2500قطعه عکس خود را با موضوع های آزاد ،انسان و زندگی معاصر به این سایت ارسال کردند.

مسئول واحد عکس حوزه هنری فارس افزود: بهار بیشه، آرش عشکر، صمد قربان زاده، علی شیخ الاسلامی داوران این فصل سایت focoart.comهستند که با نظرات آنها در نهایت 71 اثر عکاسان کشور برگزیده شد.

زمانی همچنین یادآور شد: نمایشگاه آثار برگزیده حاصل از فراخوان این سایت علاوه بر شیراز در شهرهای ارومیه و تهران نیز برگزار می شود.

