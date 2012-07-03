گردشگران از جاذبه های تاریخی و طبیعی مجن شاهرود دیدن می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی ظهر روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با عنوان اینکه گردشگران در قالب پنجمین جشنواره گردشگری ار جاذبه های تاریخی و طبیعی مجن شاهرود دیدن می کنند، افزود: این جشنواره در شانزدهم تیر ماه سالجاری برگزار می شود.

به گفته وی در پنجمین جشنواره گردشگری "سفر به مجن و آبشار تنگه داستان" برنامه های بازدید از بافت تاریخی مجن و آبشار تنگه داستان، انجام بازی های محلی و عرضه صنایع دستی و سوغات تدارک دیده شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان مهمترین جاذبه های گردشگری شهر مجن را بافت تاریخی پلکانی شکل، آبشار تنگه داستان، پوشاک سنتی زنان و مردان این شهر، چشمه هفت رنگ و جلوه های ناب میراث معنوی برشمرد.

یزدانی درباره اهداف برگزاری این جشنواره گردشگری اظهار داشت: این جشنواره در راستای سیاست های گردشگری سازمان و توسعه سفر و معرفی هر چه بیشتر قابلیت های تاریخی و گردشگری مجن و توسعه گردشگری شهرستان شاهرود و منطقه مجن برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: استقبال خوب گردشگران از این جشنواره ها و همکاری مناسب مردم، شهرداری و شورای اسلامی شهر مجن باعث برپایی همه ساله این جشنواره و ثبت آن در تقویم گردشگری شهرستان شاهرود شد.

شهر زیبای مجن در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش بسطام شهرستان شاهرود قرار گرفته است.