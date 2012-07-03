معرفی اولین رئیس محیط زیست مرکز گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، رمضانعلی نفر که پیش از این مسئول بازرسی و ارزیابی عملکرد محیط زیست استان بود به عنوان نخستین رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان منصوب شد.

همچنین همزمان با فرارسیدن نیمه شعبان اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرگان پیش از ظهر سه شنبه افتتاح شد.

عبدالرضا دادبود معاون عمرانی استانداری گلستان در این مراسم گفت: با برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری که در راستای حفاظت از محیط زیست انجام گرفته است این یگ گام بزرگ و مهم در دفاع از محیط زیست استان گلستان است.

دادبود افزود: با افتتاح این اداره ، کمک زیادی به تکریم ارباب رجوع در سطح شهرستان های گرگان و آق قلا خواهد شد.

بازگشت سفیران وحدت

سفیران وحدت استان گلستان از سرزمین نزول وحی بازگشتند.

معاون فرهنگی و امور روحانیون مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم استقبال از این سفیران گفت: کاروان اعزامی مدیران، مدرسین و روحانیون اهل سنت به سرزمین نزول وحی باعنوان "سفیران وحدت" وارد فرودگاه بین المللی گرگان خواهند شد.

عقیل تقوی افزود: کاروان متشکل از 122 نفر از روحانیون، ائمه جمعه و جماعات، مدیران و طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت اول تیرماه جاری عازم عربستان شده بودند.

کمک 100 میلیون ریالی حامیان به ایتام گرگان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان گرگان از کمک 100 میلیون ریالی حامیان به ایتام تحت پوشش کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

مهدی نظری اظهار داشت: طی ارسال گزارشاتی از سوی کمیته امداد شهرستان گرگان به حامیان در خصوص مسائل و مشکلات برخی از خانواده های ایتام علاوه بر مبلغ تعهد سرانه، 100 میلیون ریال دیگر برای کمک به ایتام پرداخت کردند.

وی تاکید کرد: مبلغ جمع آوری شده از حامیان برای خرید جهیزیه، اقلام فرهنگی، معیشتی، رفاهی و ... هزینه شده است.