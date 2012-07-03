پسر خشمگین خانواده اش را به آتش کشید/ دستگیری قاتل در کمتر از 3 ساعت

سرهنگ قدرت الله بیعت اصل - فرمانده انتظامی گچساران- در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح این خبر گفت : عصر روز یکشنبه – یازدهم تیر ماه ماموران پلیس در جریان آتش سوزی در خانه ای در یکی از محله های شهرستان گچساران قرار گرفتند. تیمی پلیسی پس از حضور در محل و خاموش کردن شعله های آتش از سوی آتش نشانان، با جسد سه زن روبرو شدند که به علت سوختگی شدید جان باخته بودند.

وی افزود : در ادامه بررسی ها مشخص شد قربانیان در یک اتاق بودند و در از بیرون قفل شده بود. این موضوع فرضیه قتل قربانیان را قوت بخشید. از سوی دیگر با حضور مرد صاحبخانه در محل مشخص شد، قربانیان مادر 55 ساله خانواده و دو دختر 18 و 19 ساله او بودند. کارشناسان آتش نشانی نیز پس از بررسی محل آتش سوزی را عمدی اعلام کردند.

فرمانده انتظامی گچساران ادامه داد : پدر خانواده در بازجویی ها ادعا کرد که قتل به احتمال قوی از سوی پسر 28 ساله اش رخ داده است. پسر جوان از مدتی قبل با اعضای خانواده اش اختلاف داشت. این فرضیه درحالی مطرح شد که اهالی محل نیز حضور متهم در محل حادثه را تائید کردند.

وی با اشاره به دستگیری متهم در کمتر از سه ساعت خاطر نشان کرد، متهم در جریان بازجویی ها به ارتکاب این جنایت اعتراف کرد و گفت ، به خاطر اختلافاتی که با خانواده اش داشته دست به این جنایت زده است.

عامل این جنایت هولناک پس از اعتراف به قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.

