  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ اسفند ۱۳۸۳، ۱۷:۴۳

مدير امور بين الملل خانه سينما گران جوان خبر داد:

نمايش ده فيلم كوتاه ايران در كاليفرنيا

ده فيلم كوتاه از ايران در هفته فيلم خاورميانه كاليفرنيا كه اواخر ارديبهشت ماه آينده برگزار مي شود، به نمايش در مي آيد.

مدير روابط عمومي و امور بين الملل خانه سينما گران جوان با اعلام اين خبر افزود : هفته فيلم خاورميانه در كاليفرنيا با همكاري نمايندگي اين مركز فرهنگي بر پا مي شود و يكي از برنامه هاي امور بين الملل خانه سينما گران جوان در سال 84 است .

يزدان عشيري با اشاره به حضور آثاري از فيلمسازان كشورهاي لبنان، سوريه، مصر و امارات در اين هفته فيلم يادآور شد : در طول اين هفته، دهها فيلم از ايران و ديگر كشورها به نمايش عمومي در مي آيد و در كنار نمايش فيلم ، جلسات نقد و بررسي و نشست هاي تخصصي نيز برپا مي شود .

مدير روابط عمومي و امور بين الملل خانه سينما گران جوان، اسامي فيلم هايي را كه از ايران در اين هفته فيلم به نمايش درمي آيند به اين ترتيب اعلام كرد: به طعم خاك / شهرام شاه حسيني ، شهرسرد / كاوه سجادي حسيني ، زندگي سري من / آرمين قبادي پاشا، اينجا پرنده بود / سهيلا نيك سرشت ، victory / سيانوش نصيري زيبا و پري ناز شجره Ctrl+Alt+Del آبتين مظفري ، طوفان سنجاقك / شهرام مكري ، آتش بس / رامتين بالف ، حفره / وحيد نصيريان ، صد روز / رئيس دانا .

عشيري عنوان كرد : برنامه ريزي براي عرضه و ارائه فيلم كوتاه ايران در كشورهاي مختلف و ايجاد فضاي نمايش اين آثار در اين كشورها از جمله برنامه هاي اين مركز فرهنگي است و اميدوارم با رايزني هاي گسترده تر بتوانيم گستره فعاليتها را در اين حوزه توسعه بخشيم .

 

کد مطلب 164133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها