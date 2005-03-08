نمايش ده فيلم كوتاه ايران در كاليفرنيا

مدير روابط عمومي و امور بين الملل خانه سينما گران جوان با اعلام اين خبر افزود : هفته فيلم خاورميانه در كاليفرنيا با همكاري نمايندگي اين مركز فرهنگي بر پا مي شود و يكي از برنامه هاي امور بين الملل خانه سينما گران جوان در سال 84 است .
يزدان عشيري با اشاره به حضور آثاري از فيلمسازان كشورهاي لبنان، سوريه، مصر و امارات در اين هفته فيلم يادآور شد : در طول اين هفته، دهها فيلم از ايران و ديگر كشورها به نمايش عمومي در مي آيد و در كنار نمايش فيلم ، جلسات نقد و بررسي و نشست هاي تخصصي نيز برپا مي شود .
مدير روابط عمومي و امور بين الملل خانه سينما گران جوان، اسامي فيلم هايي را كه از ايران در اين هفته فيلم به نمايش درمي آيند به اين ترتيب اعلام كرد: به طعم خاك / شهرام شاه حسيني ، شهرسرد / كاوه سجادي حسيني ، زندگي سري من / آرمين قبادي پاشا، اينجا پرنده بود / سهيلا نيك سرشت ، victory / سيانوش نصيري زيبا و پري ناز شجره Ctrl+Alt+Del آبتين مظفري ، طوفان سنجاقك / شهرام مكري ، آتش بس / رامتين بالف ، حفره / وحيد نصيريان ، صد روز / رئيس دانا .
عشيري عنوان كرد : برنامه ريزي براي عرضه و ارائه فيلم كوتاه ايران در كشورهاي مختلف و ايجاد فضاي نمايش اين آثار در اين كشورها از جمله برنامه هاي اين مركز فرهنگي است و اميدوارم با رايزني هاي گسترده تر بتوانيم گستره فعاليتها را در اين حوزه توسعه بخشيم .
نظر شما