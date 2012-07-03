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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۷

حجت الاسلام علیمرادی:

عدم سرسپردگی به خداوند عامل فسادها و هیاهوهای جهان امروز است

عدم سرسپردگی به خداوند عامل فسادها و هیاهوهای جهان امروز است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاد حوزه دین دانشگاه آزاد کرمان گفت: تمام مشکلات جهان امروز در بی توجهی به اصل بندگی خداوند است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علیمرادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع اساتید گفتمان دینی استان کرمان گفت: راه حل تمام مشکلاتی که امروز از طریق رسانه ها و ماهواره ها گفته می شود در دین اسلام آورده شده و آن توجه کامل به بندگی خداوند است.

وی افزود: البته بندگی خداوند محدود به نماز و روزه نمی شود و به معنای خاص آن سرسپردگی محض در برابر ذات خداوند است و در کنار آن اطاعت از اولیا خدا که جهت این بندگی را نشان می دهند، اساس کارخواهد بود.

وی یادآورشد: هر جا در دنیا از این مسئله مهم فطری فاصله گرفته شد به همان نسبت فساد رشد می کند و گرفتاریها بوجود می آیند.

حجت الاسلام علیمرادی اظهار داشت: عمده ترین مشکل ما مسلمانان نیز کم و کاستی است که در عمل نسبت به این مسئله مهم و به گفته قرآن مسئله حیثیتی داریم.

وی بیان داشت: در مطالعه تاریخ ادیان و تاریخ جهان و بررسی متون دین اسلام تمام موفقیت ها و شکستهای دنیا در گرو هماهنگی یا ناهماهنگی با همین مسئله اساسی خلقت بوده است.

حجت الاسلام علیمرادی از جمله اهداف ظهور امام عصر( عج) را تکمیل مسئله بندگی بی چون و چرا خداوند دانست و گفت: ما نباید مامور به نتیجه باشیم بلکه موظفیم چون انبیا و اهل بیت نبی اسلام با تمام وجود خود را بنده خداوند دانسته و از روش ائمه که همان بندگی مطلق خداوند بوده پیروی کنیم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان گفت: البته معنای کامل بندگی و جهت نهایی آن نیز قرب خداوند است که فطرتا خواسته انسان است.
 

کد مطلب 1641330

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