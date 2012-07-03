عدم سرسپردگی به خداوند عامل فسادها و هیاهوهای جهان امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد علیمرادی پیش از ظهر سه شنبه در جمع اساتید گفتمان دینی استان کرمان گفت: راه حل تمام مشکلاتی که امروز از طریق رسانه ها و ماهواره ها گفته می شود در دین اسلام آورده شده و آن توجه کامل به بندگی خداوند است.

وی افزود: البته بندگی خداوند محدود به نماز و روزه نمی شود و به معنای خاص آن سرسپردگی محض در برابر ذات خداوند است و در کنار آن اطاعت از اولیا خدا که جهت این بندگی را نشان می دهند، اساس کارخواهد بود.

وی یادآورشد: هر جا در دنیا از این مسئله مهم فطری فاصله گرفته شد به همان نسبت فساد رشد می کند و گرفتاریها بوجود می آیند.

حجت الاسلام علیمرادی اظهار داشت: عمده ترین مشکل ما مسلمانان نیز کم و کاستی است که در عمل نسبت به این مسئله مهم و به گفته قرآن مسئله حیثیتی داریم.

وی بیان داشت: در مطالعه تاریخ ادیان و تاریخ جهان و بررسی متون دین اسلام تمام موفقیت ها و شکستهای دنیا در گرو هماهنگی یا ناهماهنگی با همین مسئله اساسی خلقت بوده است.

حجت الاسلام علیمرادی از جمله اهداف ظهور امام عصر( عج) را تکمیل مسئله بندگی بی چون و چرا خداوند دانست و گفت: ما نباید مامور به نتیجه باشیم بلکه موظفیم چون انبیا و اهل بیت نبی اسلام با تمام وجود خود را بنده خداوند دانسته و از روش ائمه که همان بندگی مطلق خداوند بوده پیروی کنیم.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی کرمان گفت: البته معنای کامل بندگی و جهت نهایی آن نیز قرب خداوند است که فطرتا خواسته انسان است.

