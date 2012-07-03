مردم استان البرز مشتاق دیدار با مقام معظم رهبری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی فرهادی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری استان البرز در سالن شهدای دولت که با حضور جمعی ازمدیران، معاونان و نمایندگان ائمه جمعه در شهرستانهای استان البرز همراه بود خطاب به رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور خواستار طرح موضوع سفر مقام معظم رهبری به استان البرز شد.



وی گفت: بی شک این سفر برکات بی شماری را برای ایران کوچک به همراه خواهد داشت.

فرهادی گفت: طومار حضور و سفر مقام معظم رهبری به استان البرز به امضا رسیده است و انتظار داریم که هر چه زودتر این انتظار و خواسته مرد استان البرز با پیگیری های جنابعالی تحقق یابد.

استاندار البرز توجه ویژه به ساخت مصلی ها و اتمام ساخت طرح های در دست اقدام در این زمینه را نیز مطرح کرد و خبر داد: با پیگیری های انجام شده مصلی محمد شهر همزمان با ماه مبارک رمضان افتتاح خواهد شد و سایر مصلی های واقع در شهرستانهای اشتهارد، نظرآباد و... نیز با تخصیص بودجه هایی در سال جاری به بهره برداری می رسد.

وی نقش ستادهای نماز جمعه را نیز در شهرستانهای مختلف استان ضروری دانست وگفت: ایجاد این ستادها گام مهمی برای رشد مسائل فرهنگی استان به همراه خواهد داشت.