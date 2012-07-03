40 درصد گوشت مرغ مورد نیاز خراسان شمالی با قیمت تعاونی عرضه می شود

علی تمدنی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: توزیع گوشت مرغ با قیمت تعاونی هر کیلوگرم 4 هزار و 700 تومان از سه شنبه 13 تیر ماه در شهرهای مختلف خراسان شمالی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود 10 تن گوشت مرغ با این قیمت در خراسان شمالی توزیع می شود اظهار داشت: این میزان حدودا 40 درصد نیاز روزانه استان را تامین می کند.

تمدنی ثانی تصریح کرد: بر اساس توافق صورت گرفته، توزیع گوشت مرغ با قیمت مذکور تا 25 تیر ماه سال جاری در تمامی شهرهای خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: پس از این تاریخ، توافق جدیدی با مرغداران استان منعقد شده و برابر آن گوشت مرغ با قیمتی پایین تر از قیمت تعاونی فعلی( 4700 تومان) توزیع خواهد شد.

این مسئول مصرف عادی گوشت مرغ در خراسان شمالی را روزانه 25 الی 30 تن ذکر کرد و افزود: این میزان در فصول مختلف سال و ماه های مذهبی چون ماه مبارک رمضان، تغییرات محسوسی خواهد داشت.

وی افزود: با توجه به تغییر میزان مصرف گوشت مرغ در ماه مبارک رمضان، پس از 25 تیر ماه(25 شعبان)، گوشت مرغ در خراسان شمالی با قیمت جدید تعاونی و به میزان بیشتری توزیع می شود.

یادآور می شود میزان مصرف سالانه گوشت مرغ در خراسان شمالی 11 هزار تن بوده که حدود 40 درصد آن از طریق واردات از استان های همجوار تامین می شود.