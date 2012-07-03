طرح نشاط معنوی در بقاع امامزادگان کاشمر افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سعید آخوندی اظهارکرد: شرکت کنندگان شهرهای مشهد، چناران، طرقبه، قوچان، درگز و کلات در امامزاده سید عبدالعزیز و شرکت کنندگان دیگر شهرهای استان در امامزاده سید حمزه(ع) کاشمر گرد هم آمدند.

وی اذعان داشت: طرح نشاط معنوی در فصل تابستان و در بقاع متبرکه به منظور غنی سازی اوقات فراغت و ارتباط بیشتر نوجوانان و جوانان از سه سال گذشته به طور مستمر برگزار می شود.

آخوندی در خصوص موضوع کلاس ها گفت: کلاس ها اکثرا قرآنی، معارف، هنری، ورزشی و تفریحی است و برنامه های اردویی زیارت بقاع در آن قرار دارد.

وی در ادامه این برنامه یک روزه شرکت کنندگان از مکان های زیارتی و تفریحی از جمله چشمه امام رضا(ع) و مکان تاریخی زندگی در 800 سال قبل در زیر زمین و در بین کوه ها در روستای دهسرخ،امامزاده سید مرتضی(ع) و آرامگاه مدرس بازدید کردند.

حجت الاسلام آخوندی با اشاره به این که این مبلغین از 12 تیر تا 26 مرداد در بقاع متبرکی که طرح برگزار می شود حضور دارند، اعلام کرد: مبلغان اعزامی در طول طرح نشاط معنوی به عنوان مسئول فرهنگی بقعه متبرکه هستند و تمام فعالیت های فرهنگی بقعه و برگزاری کلاس های طرح نشاط را مدیریت خواهند کرد.