فوریت طرح ممنوعیت عضویت مدیران دولتی در هیئت مدیره ها تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیئت مدیره ها بررسی شد.



عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه به عنوان طراح در خصوص فوریت این طرح گفت: عده ای به دنبال این هستند که شخصیت های سیاسی را در هیئت مدیره شرکت های خود قرار دهند تا بتوانند از رانت آنها استفاده کنند.



وی با بیان اینکه تعدادی از مسئولان کشور عضو 5 تا 6 هیئت مدیره هستند، گفت: اگر می خواهیم روح اصل 44 قانون اساسی اجرا شود یعنی بسترسازی مناسب برای اجرای قانون اساسی به وجود آید نباید کسانی که در دوایر دولتی شاغل هستند بتوانند همزمان در هیئت مدیره شرکت ها نیز عضو شوند



در ادامه نعمتی نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کرده و گفت: برخی تشکل ها و سازمان ها نیازمند حضور انسانهای توانمند و باتجربه در هیئت مدیره شان هستند و قانون تجارت نیز در این خصوص مقررات خاصی را دارد.

همچنین جواد جهانگیرزاده نماینده مردم ارومیه در موافقت با دوفوریت این طرح گفت: در کشور مشکل بیکاری وجود دارد، استفاده از یک فرد در مسئولیت‌های مختلف گردش نخبگان را دچار مشکل می کند.



عضو هیئت رئیسه تاکید کرد: ما نمایندگان هم باید به این نکته توجه کنیم زیرا یک نفر نمی تواند در مشاغل مختلف منشاء اثر باشد .



در ادامه جلسه سید هادی شوشتری با اعلام اخطار قانون اساسی گفت: نیازی به تصویب این قانون وجود ندارد زیرا اصل 141 قانون اساسی به طور کامل به این موضوع پرداخته است و بر اساس این اصل رئیس جمهور، وزیران، معاونان و کارمندان نمی توانند بیش از یک شغل داشته باشند.



باهنر نیز که ریاست جلسه مجلس را برعهده داشت اخطار را وارد ندانسته و گفت: در این زمینه قانونی نیز در مجلس تحت عنوان قانون ممنوعیت تصدی بیش از دو شغل به تصویب رسیده است.



علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات نیز اخطاری را بر اساس این ماده قانون اساسی اعلام کرد و گفت: عمومیت این طرح در خصوص کسانی که نمی توانند چند شغل داشته باشند بیتشر از عمومیت اصل 141 است .



حسین نقوی نماینده مردم ورامین نیز با اعلام تذکری گفت: اصل درعادی بودن طرح ها و لوایح است‌. شرایط طرح دوفوریتی هم مشخص است که باید مبین ضرورت و فوت وقت باشد اگر قرار باشد طرح ها با فوریت مطرح شوند مشکلات زیادی در مجلس به وجود می آید.



وی تاکید کرد: نمایندگان موافق و مخالف باید در فوریت این طرح صحبت کنند.



باهنر نیز تدکر وی را وارد دانست.



در ادامه این جلسه علی علیلو در مخالفت با فوریت این طرح گفت: اگر قرار باشد افرادی عضو هیئت رئیسه شوند که از تخصص و تجربه لازم برخوردار نباشند باید هیئت مدیره ها را تعطیل کرد.



هادی قوامی نماینده مردم اسفراین تنها موافقی بود که در خصوص فوریت این طرح صحبت کرد و گفت :تیرماه ماهی است که شرکت های مختلف صورت مالی خود را ارائه می دهند و نیرو جذب می کنند ما تا پایان تیرماه فرصت داریم که این طرح را به تصویب برسانیم بنابراین مسئله فوت فرصت مطرح است.



عضو کمیسیون برنامه در خصوص خسارت احتمالی عدم تصویب دو فوریت این طرح گفت: اشتغال اشباع شده بدتر از بیکاری است هر فردی ظرفیتی دارد زمانی که فردی گرفتار چند شغل شود فرصت کار را در انجام وظایفش از او می گیریم.

وی تصریح کرد: چند شغله بودن اعضای هیئت مدیره ها یکی از دلایلی است که باعث کم بازده بودن شرکت های دولتی و ورشکستگی آنهاست.



در دو فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد برای تصویب دو فوریت نیازمند رای مثبت دو سوم نمایندگان است .



دو فوریت این طرح با 134 رای موافق، 50 رای مخالف ، 13 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب نرسید.



پس از آن یک فوریت این طرح به رای نمایندگان گذاشته شد که با 145 رای موافق، 36 رای مخالف، 6 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.

