بيانيه فدراسيون فوتبال در حمايت از باشگاههاي پاس و سپاهان

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين بيانيه آمده است:" ملت قهرمان وبزرگ ايران وعلاقمندان راستين ورزش كشوربخصوص رشته پرجاذبه وپرطرفدارفوتبال، اكنون كه تيمهاي پاس تهران وسپاهان اصفهان به نمايندگي ازكشورعزيزمان ايران اسلامي در مسابقات جام قهرمانان باشگاههاي آسيا شركت دارند، فدراسيون فوتبال ضمن حمايت همه جانبه ازنمايندگان شايسته فوتبال ايران از شما مردم بزرگ وسرافرازمي خواهد كه چون هميشه حمايتتان را دريغ نورزيد وبا حضورخود وتشويق بي وقفه آنان درحصول پيروزي و موفقيتشان تا حد توان مثمرثمرباشيد.