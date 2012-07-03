به گزارش خبرنگار مهر، عباس تجلی سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیر آب و فاضلاب شهری دامغان در سالن اجتماعات اداره بهزیستی این شهرستان با اشاره به سرمایه گذاری 145 میلیارد ریالی جهت آبرسانی به مسکن مهر استان سمنان، اظهار داشت: برای آبرسانی به مسکن مهر در استان سمنان تمام زیرساخت های لازم ایجاد شد.

وی افزود: برای ایجاد زیر ساخت جهت آبرسانی به مسکن مهر در استان سمنان تاکنون 90 کیلومتر شبکه توزیع و 69 کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب فراهم شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان تصریح کرد: این شرکت برای واگذاری انشعاب به متقاضیان سکونت در واحد های مسکن مهر این استان هیچگونه مشکلی ندارد.

وی گفت: برای آبرسانی به طرح های مسکن مهر در استان سمنان از محل اعتبارات وزارت نیرو، استانی و منابع داخلی شرکت آب و فاضلاب شهری استان تامین و هزینه شده است.

تجلی اضافه کرد: تا کنون 13 هزار و 400 انشعاب آب و 12 هزار و 500 انشعاب فاضلاب برای پروژه های مسکن مهر در استان سمنان اجرا شده است.

وی یادآور شد: با اجرای هدفمندسازی یارانه ها و همراهی مردم توانستیم از کاهش 4 درصدی در مصرف آب شهری برخوردار باشیم.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان گفت: 65 پروژه آب و فاضلاب شهری با اعتباری بالغ بر 20 میلیارد تومان در 5 شهرستان از استان سمنان اجرا شده است.

در این آئین از خدمات و زحمات منصور کشاورزیان تقدیر و اسماعیل یزدان فرید به عنوان مدیر جدید آب و فاضلاب شهری دامغان به حاضران معرفی شد.

یزدان فرید پیش از این مدیر آب و فاضلاب مهدیشهر بوده است.