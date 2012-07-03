نگاه وارداتی به تولیدی تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: هدف رهبر انقلاب از نامگذاری این سال این بوده است که کشور از نگاه واردات به سمت تولید بر گردد.

نورمفیدی ادامه داد: قبل از هرگونه اقدام تبلیغاتی برای تشویق و ترغیب مردم به فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی باید کیفیت اجناس داخلی را ارتقا داد.

وی گفت: اگر نتوانیم کیفیت و تنوع کالاهای داخلی را افزایش دهیم بدون تردید تبلیغات نتیجه منفی به همراه خواهد داشت و مردم تمایل چندانی برای استفاده از محصولات داخلی از خود نشان نمی دهند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: نگاه تولیدگرا به این معنی نیست که واردات اصلا در کشور اتفاق نیفتد و تمامی درهای واردات بسته شود بلکه به این معنا است که مدیران با شور و انگیزه به سمت تولید داخلی و حمایت از آن گام جدی بردارند.

وی تاکید کرد: گلستان دارای ظرفیت های مناسبی برای بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری است و برای حضور سرمایه گذاران قوی در استان باید جاذبه هایی را ایجاد کرد.

آیت الله نورمفیدی گفت: منویات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سالجاری مبنی بر نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید سرلوحه فعالیت های مدیران بخش صنعت قرار گیرد.