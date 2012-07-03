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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۰۴

آیت الله نورمفیدی:

نگاه وارداتی به تولیدی تغییر کند

نگاه وارداتی به تولیدی تغییر کند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان، با تاکید بر اینکه نگاه واردات گرا باید در کشور به سمت تولیدگرا تغییر یابد افزود: صنعت می تواند چرخ اقتصاد کشور را پرشتاب به حرکت درآورد و برای رسیدن به چنین جایگاهی توجه به تولید اهمیت ویژه ای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدکاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار اعضای شورای هم خانواده صنعت، معدن و تجارت استان اظهار داشت: هدف رهبر انقلاب از نامگذاری این سال این بوده است که کشور از نگاه واردات به سمت تولید بر گردد.

نورمفیدی ادامه داد: قبل از هرگونه اقدام تبلیغاتی برای تشویق و ترغیب مردم به فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی باید کیفیت اجناس داخلی را ارتقا داد.

وی گفت: اگر نتوانیم کیفیت و تنوع کالاهای داخلی را افزایش دهیم بدون تردید تبلیغات نتیجه منفی به همراه خواهد داشت و مردم تمایل چندانی برای استفاده از محصولات داخلی از خود نشان نمی دهند.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: نگاه تولیدگرا به این معنی نیست که واردات اصلا در کشور اتفاق نیفتد و تمامی درهای واردات بسته شود بلکه به این معنا است که مدیران با شور و انگیزه به سمت تولید داخلی و حمایت از آن گام جدی بردارند.

وی تاکید کرد: گلستان دارای ظرفیت های مناسبی برای بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری است و برای حضور سرمایه گذاران قوی در استان باید جاذبه هایی را ایجاد کرد.

آیت الله نورمفیدی گفت: منویات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سالجاری مبنی بر نامگذاری سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی باید سرلوحه فعالیت های مدیران بخش صنعت قرار گیرد.

کد مطلب 1641348

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