حصول توافق ميان ائتلاف عراق يكپارچه وائتلاف كردها

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان ، صحنه سياسي عراق پس از مشخص شدن جلسه افتتاحيه مجمع ملي (پارلمان جديد) عراق در 16 مارس جاري (26 اسفند) شاهد نامزدي شماري از شخصيت هاي سياسي براي پست هاي دولت انتقالي بوده است و آنچه در پشت پرده جريان دارد از يك شبه توافق درباره برنامه يكپارچه براي اعطاي پست هاي وزارتي و كليدي به موجب مذاكرات و رايزني هايي كه اخيرا ميان ائتلاف عراق يكپارچه و ائتلاف كردستان صورت گرفت پرده برمي دارد.



در اين چارچوب روز نوري شاوس به روزنامه الوطن گفت : ديدارها و رايزني ها ميان ليست هاي پيروز در انتخابات براي دستيابي به توافق ملي واحد درباره برنامه دولت و شخصيت هاي نامزد براي پست هاي وزارتي همچنان ادامه دارد.



وي افزود: رايزني هاي ما با ائتلاف عراق يكپارچه به فرمول فعاليت مشترك درباره بسياري از مسائل كه مهمترين آن تضمين حقوق اقليت كرد به موجب قانون اداره عراق در دوران انتقالي (اساسي موقت) است، دست يافته اند.



شايان ذكر است مشاور ابراهيم جعفري نامزد رسمي ائتلاف عراق يكپارچه براي نخست وزيري دولت آينده از نزديك بودن توافق ميان اين ائتلاف و كردها درباره تشكيل دولت جديد وتركيب آن خبر داده بود.



جواد طالب مشاور سياسي ابراهيم جعفري گفت : تماس ها و رايزني هاي كنوني ميان ائتلاف عراق يكپارچه پيروز اصلي انتخابات اخير و ليست كردهاي كردستان در آستانه دستيابي به يك توافق مشترك قرار دارد.

وي گفت : ائتلاف عراق يكپارچه به دستيابي به توافق با كردها درباره تشكيل دولت آينده و تركيب آن نزديك شده است.

مشاور سياسي ابراهيم جعفري بعيد ندانست كه دولت جديد ظرف كمتر از يك هفته تشكيل شود .

به گفته وي، مردمي كه 30 ژانويه (11 بهمن ) به پاي صندوق هاي راي رفتند منتظر به بار نشستن نتايج اين روند هستند كه مهمترين ماموريت ها تشكيل مجمع ملي و سپس تشكيل ارگان هاي دولت با رضايت همه جريان ها و گروه ها است .



ابراهيم بحرالعلوم عضو ائتلاف عراق يكپارچه نيزتاكيد كرده بود: رايزني هاي مستمر با همه گروه هاي داخل و خارج مجمع ملي (پارلمان جديد) چه ليست كردها و ليست اياد علاوي(العراقيه ) و برادران عرب سني جريان دارد و مساله كركوك هم در اين رايزني ها بررسي مي شود.



