اسفندیار مدیرعامل صندوق بازنشستگی مس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران برگزار و محمد اسفندیار (قائم مقام صندوق)، به عنوان مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره صندوق بازنشستگی مس منصوب شد.



در این مراسم اردشیر سعدمحمدی، مدیر عامل شرکت ملی صنایع مس ایران ضمن تقدیر از عبدالرضا داوری مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی در طول مدت مسئولیت خود، برای محمد اسفندیار مدیر عامل جدید صندوق آرزوی موفقیت کرد.

