مرمتهای غیر اصولی به عمارت 400 ساله هشت بهشت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بحث مرمت‌های غیر اصولی در میراث فرهنگی اصفهان موضوع جدیدی نیست و حالا بادستگاه کمپرسور و وسایل سنگین حفاری چون تراکتور و ... برای مرمت به جان عمارت هشت بهشت افتادند.

اما غالب کارشناسان بر این باورند که چنانچه بحث مرمت هم در جریان باشد، چرا باید سنگ ها جابه جا شوند و سرنوشت سنگ های عهد صفوی در این میان چه می شود.

یکی از پژوهشگران میراث فرهنگی در این خصوص به مهر گفت: حضور چنین وسائلی در کنار یک بنای400ساله پیر بر خلاف اصول حرفه‌ای مرمت است، در حالیکه مرمت ها باید با ظرافت و دقت صورت بگیرد اما حضور بیل مکانیکی و کامیون و شکستن سنگها و معلوم نبودن سرنوشت سنگهای عهد صفوی قصه غم انگیز دیگری است.

محمدی افزود: سنگهای عهد صفوی دارای نشان خاصی است که چند نمونه از آن در اطراف عمارت از جا در آمده و رها شده خودنمایی می کند.

وی افزود: این بنا در دوره پهلوی مرمت شده بود و دیگر نیازی به مرمت نداشت و در صورتی که میراث قصد مرمت این اثر تاریخی را داشت سنگ‌ها باید به دقت برداشته و دوباره به جای اول خود برگردانیده می‌شد.

این پژوهشگر میراث فرهنگی با اشاره به سفال‌هایی که از سیستم آبرسانی شکسته شده و مربوط به دوره صفوی است؛ افزود: بحث این است که آیا این سنگ‌ها که با کمپرسور برداشته شده، سالم باقی مانده و کد گذاری شده و آیا امکان این که دوباره به جای اول برگردد وجود دارد.

به گزارش مهر، درعمارت هشت بهشت اصفهان که یکی از زیبایی های معماری عهد صفوی است آثار تبله کردن نقاشی ها و ریختن گچ ها دیده می شود که نتیجه درختکاری های اطراف عمارت است.

یکی از متولیان عمارت هشت بهشت در این باره گفت: ما از شهرداری خواستیم تا حریم این اثر تاریخی را از درخت خالی کنند زیرا آبیاری چمن و درخت ها باعث نفوذ رطوبت به این اثر تاریخی می شود و همچنان که می بینیند تمامی نقاشی ها تبله کرده و از بین رفته است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.