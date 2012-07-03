فراخوان مشمولان دیپلم و زیردیپلم به سربازی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی ضمن فراخوان تمامی مشمولان غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان خرداد 1373 برای انجام خدمت دوره ضرورت، طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تمامی مشمولان دیپلم و زیر دیپلم سال های مذکور که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم تیرماه از سازمان وظیفه عمومی ناجا دریافت داشته اند باید راس ساعت و تاریخ در نظر گرفته شده در محل و مراکز تعیین شده به منظور اعزام به خدمت دوره ضرورت حاضر شوند.

تمامی مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر امسال می­باشند باید رأس ساعت شش صبح روز دوشنبه منوزدهم تیر به محل و مراکزی که توسط سازمان وظیفه عمومی ناجا در قالب برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نیروهای مسلح ابلاغ شده است حضور پیدا کنند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

همچنین مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیر غایب که دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ تیر ماه هستند باید رأس ساعت هفت صبح روز دوشنبه به معاونت وظیفه عمومی استان محل سکونت مراجعه تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.

لازم به ذکراست، عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده غیبت محسوب می شود و در ضمن آن دسته از مشمولانی که به هر دلیل تاکنون موفق به دریافت برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش نشده اند می توانند به نزدیکترین دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی(پلیس+10) مراجعه و نسبت به دریافت برگ مذکور اقدام و بر اساس اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.