بازگشت جنبش تی پارتی

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از اینکه روز پنجشنبه دیوان عالی ایالات متحده آمریکا رای به قانونی بودن مصوبه درمانی باراک اوباما داد، این رای با واکنش شدید جمهوری خواهان و محافظه کاران آمریکایی مواجه شد.

روزنامه رول کال چاپ واشنگتن با انتشار مقاله ای اعلام کرده است تصمیم دیوان عالی آمریکا خون تازه ای در رگ های جنبش تی پارتی خواهد بود.

یکی از عواملی که باعث ظهور تی پارتی در آمریکا شد، مصوبه های درمانی دولت اوباما بود. اکنون با تایید مصوبه درمانی اوباما توسط دیوان عالی، جنبش تی پارتی جانی تازه یافته است. سل روسو یکی از استراتژیست های اصلی تی پارتی اکسپرس (سازمان حمایت کننده جنبش تی پارتی) به رول کال گفته است: "از منظر سیاسی این بهترین تصمیم [تایید برنامه درمانی اوباما توسط دیوان عالی] است." این فعال تی پارتی افزوده است: "مشخصا، این دست موانع انرژی تازه ای به آنها [جنبش های تی پارتی] می دهد."

به گزارش رول کال تی پارتی در جذب نمایندگان کنگره موفق عمل کرده است و حامی این جنبش یعنی سازمان تی پارتی اکسپرس توانسته است میلیون ها دلار برای لغو طرح درمانی اوباما جمع آوری کند.

رول کال می نویسد: "تصمیم روز پنجشنبه دقیقا چیزی است که آنها [جنبش های تی پارتی] برای آن آموزش دیده اند."

بر اساس گزارش رول کال گروه های مختلف تی پارتی عزم خود را برای لغو قانون درمانی اوباما جزم کرده اند و به دنبال به راه اندازی تظاهرات بر علیه این قانون و به چالش کشیدن دوباره آن هستند.

با اینکه تی پارتی جزیی از حزب جمهوری خواه آمریکا محسوب می شوند، اما این زیرمجموعه حزب جمهوری خواه حتی شخصیت های کلیدی حزب را به راحتی به چالش می کشد. رئیس سازمان امریکن مجورتی که یک سازمان ناسودبر تی پارتی است به رول کال گفته است: "مردم جمهوری خواهان را زیر نظر دارند و می گویند یا شما این قانون را لغو می کنید یا ما شما را عوض می کنیم."

ایمی کرمر، رئیس گروه تی پارتی اکسپرس اظهار داشته است: " مسئله، موضوع خدمات درمانی نیست، مشکل دست درازی دولت و قدرت دولت است."

یتس واکر با انتشار مقاله ای در وبسایت خبری دیلی کالر مقایسه شرایط کنونی آمریکا را زمان جنگ داخلی آمریکا (جنگ ایالات شمالی و جنوبی آمریکا بر سر موضوع برده داری) اشتباه دانسته و نوشته است وضعیت آمریکا همان وضعیت سال 1775 (زمان آغاز انقلاب و درنتیجه استقلال آمریکا از پادشاهی بریتانیا) است.

واکر در مقاله خود نوشته است در چشم جامعه آمریکایِ صد سال دیگر، ظهور جنبش تی پارتی به خاطر یکی از این دو دلیل خواهد بود: 1- مرگ دردناک آزادی 2- لحظه ای که آمریکایی ها به خاطر آوردن که چه کسانی بوده اند.

واکر اظهار داشته است تی پارتی باید با یاری رساندن به جمهوری خواهان یک جمهوری خواه را روانه کاخ سفید کند.

پس از اعلام رای دیوان عالی آمریکا گروه های مختلف تی پارتی علیه این رای دست به تظاهرات زدند. تظاهرکنندگان برنامه درمانی اوباما را طرحی سوسیالیستی می خواندند. تظاهرکنندگان اعلام کردند اوباما به جای برنامه درمانی خود که یک طرح مالیاتی است بهتر است به فکر ایجاد شغل باشد.

اینک امید مخالفان طرح درمانی اوباما به تی پارتی و میت رامنی است. مخالفان امید دارند تی پارتی با چالش کشیدن طرح درمانی اوباما در سطحی وسیع، توجه عموم آمریکا را بیشتر به این موضوع جلب کند. تی پارتی می تواند به عنوان بازوی کمکی جمهوری خواهان برای شکست دادن اوباما عمل کند. این بازو می تواند در انتخابات آبان ماه مزیتی برای جمهوری خواهان و دردسری برای دموکرات ها باشد.