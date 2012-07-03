امسال 250 اجرای عمومی داشته ایم

امرایی درباره تعداد گروه های متقاضی برای حضور در بازار بزرگ تئاتر خیابانی ایران در شهر مریوان به خبرنگار مهر گفت: با پایان زمان دریافت طرح های نمایشی برای گروه های تهران که 10 تیرماه بود و تمدید نخواهد شد، بیش از 120 طرح نمایشی از گروه های تهرانی برای حضور در بازار بزرگ تئاتر خیابانی ایران ارائه شده است. قرار است طی روزهای آینده هیأت کارشناسی این رویداد با حضور شهرام کرمی، افشین خورشید باختری و مریم معترف طرح های متقاضی گروه های تهرانی را مورد بررسی قرار دهند.



وی ادامه داد: گروه های شهرستانی هم فیلم اجراهای خود را طبق زمان بندی اعلام شده در فراخوان به دبیرخانه ارسال می کنند و نتایج بررسی این آثار نیز از سوی دبیرخانه اعلام می شود. تا کنون استقبال خوبی از سوی گروه های تهرانی و شهرستانی و همچنین اساتید تئاتری برای برگزاری کارگاه های آموزشی برای حضور در بازار بزرگ تئاتر خیابانی ایران وجود داشته است.



مدیر دفتر تئاتر خیابانی اداره کل هنرهای نمایشی با اشاره به به برگزاری بازار بزرگ تئاتر خیابانی ایران در مهرماه سال جاری در سه بخش مسابقه بین الملل، مسابقه ایران، کودک و نوجوان و بخش ویژه از برگزاری بازار بین المللی تئاتر خیابانی ایران در سال 92 خبر داد.



امرایی با اشاره به اجرای عمومی 250 تئاتر خیابانی در سراسر کشور طی سه ماه گذشته گفت: 210 گروه تئاتر خیابانی پروانه اجرا دریافت کردند و مدارک 27 گروه نمایشی نیز به امور استان های اداره کل هنرهای نمایشی برای صدور پروانه ارائه شد.



وی همچنین از اجرای جشنواره منطقه ای تئاتر شهروند لاهیجان از 31 مردادماه با حضور 15استان و جشنواره منطقه ای تئاتر شهروند سقز از 7 شهریورماه خبر داد.