جزئیات مذاکرات قاسمی با رئیس اوپک/ موافقت الجزایر و ونزوئلا با پیشنهاد ایران

سیدمحمد علی خطیبی امروز در گفتگو با مهر درباره برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان اوپک به منظور بررسی مجدد قیمت‌های جهانی نفت و سقف تولید نفت این سازمان، گفت: در حال حاضر وزارت نفت ایران به‌طور رسمی درخواست خود را مبنی بر ضرورت برگزاری نشست فوق‌العاده اوپک به کریم العیبی رئیس عراقی این سازمان ارسال کرده است.

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک با اشاره به استقبال برخی از اعضای اوپک همچون ونزوئلا و الجزایر با پیشنهاد وزیر نفت ایران برای برگزاری نشست فوق العاده اوپک، تصریح کرد: در مجموع تمامی این پیشنهادها به ریاست اوپک ارسال می‌شود تا در مورد زمان و مکان برگزاری اجلاس فوق العاده تصمیم گیری شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه نشست فوق العاده اوپک با بررسی وضعیت پیشنهادها و توسط رئیس این سازمان برگزار خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، به نظر می رسد به زودی نشست فوق العاده برگزار شود.

رستم قاسمی وزیر نفت ایران اخیرا به طور رسمی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده سازمان اوپک به دنبال سقوط بهای طلای سیاه در بازارهای جهانی شده و اعلام کرده است: با توجه به غیر منطقی شدن بهای طلای سیاه برگزاری این نشست فوق العاده ضروری به نظر می رسد.

به گفته این عضو کابینه دولت دهم، بر اساس توافق در نشست 161 اوپک، زمانی که قیمت نفت به زیر 100 دلار برای هر بشکه کاهش یابد وارد منطقه بحرانی قیمت ها شده ایم و بر اساس درخواست کرده‌ایم مقدمات برگزاری اجلاس اضطراری اوپک را فراهم کند.



به گزارش مهر، این پیشنهاد نفتی ایران، با استقبال رافائل رامیرز و یوسف یوسفی وزیران نفت و انرژی ونزوئلا و الجزایر شده است و این دو کشور عضو اوپک هم خواستار برگزاری این نشست فوق العاده در کوتاه ترین مدت زمان ممکن شده اند.

در آخرین نشست اعضای اوپک در وین با اجماع تمامی کشورهای عضو مقرر شد که سقف تولید روزانه نفت خام این سازمان در محدوده 30 میلیون بشکه در روز تثبیت شود.

با این وجود؛ آمارهای رسمی حاکی از آن است که با افزایش تولید نفت عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی همچون لیبی، کویت و امارات متحده عربی در شرایط فعلی روزانه 2 تا 3 میلیون بشکه نفت مازاد بیشتری توسط اوپک به بازار انرژی تزریق می‌شود.