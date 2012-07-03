خسارت 350 میلیارد سیل در ماکو/ برگزاری جشنواره ماهیگیری در سد ارس

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار پیش از ظهر سه شنبه در جریان بازدید از مناطق سیل زده در جمع خبرنگاران با بیان اینکه بر اثر وقوع سیلاب در 23 روستای بخش مرکزی خسارت قابل توجهی به مزارع، مراتع، راهها و تاسیسات زیر بنایی وارد شده، افزود: بر اساس برآوردهای اولیه میزان خسارات وارده 350 میلیارد ریال است.

حمید رضا احمدیان اظهار داشت: در جریان این سیل به 300 هکتار از محصولات کشاورزی ، 75 هکتار از باغات و 10 هزار هکتار از مراتع خسارت کلی وارد شده و 97 کیلومتر از راههای بین شهری و روستایی و 47 کیلومتر ایل راه و دو دهنه پل هم خسارت دیدند.

وی تخریب 75 دستگاه چادر عشایر در ییلاقات و 13 واحد مسکونی روستایی را از دیگر خسارتهای وارد شده در جریان این سیل ماکو دانست و یادآور شد: با حضور به موقع نیروهای امدادی و ارائه کمکهای اولیه در جریان این سیل کسی آسیب جانی ندید.



برگزاری جشنواره آبزیان و ماهیگیری در رودخانه ارس

سرپرست مدیریت شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره بزرگ ماهیگیری با قلاب در کنار رودخانه ارس خبر داد و افزود: این جشنواره با همکاری هیئت ورزشهای همگانی اداره کل تربیت بدنی و کمیته ماهیگیری با حضور 500 نفر از ماهیگیران برگزار شد.



ترویج فرهنگ تولید و مصرف ابزیان و ایجاد شادی و نشاط و افزایش روحیه ورزشی از اهداف این جشنواره بود .



بهره برداری از نخستین سالن ورزشی در کنار حوزه های علمیه کشور در سلماس

به مناسبت اعیاد شعبانیه نخستین سالن ورزشی در کنار حوزه های علمیه کشور در حوزه علمیه امام علی (ع) سلماس در زمینی به مساحت 600 متر مربع و زیر بنای 850 متر مربع با 4 میلیارد ریال اعتبار به بهره برداری رسید.

همچنین به مناسبت اعیاد شعبانیه ساخت ششمین زورخانه آذربایجان غربی در زمینی به مساحت یکهزار و 250 متر مربع و با 4 میلیاردو 500 میلیون ریال اعتبار در شهرستان سلماس آغاز شد.

زمین این زورخانه توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس واگذار و اعتبارات آن از محل سفرهای استانی رئیس جمهوری تامین شده، هم اکنون آذربایجان غربی دارای 5 زورخانه در شهرهای مهاباد ، بوکان، تکاب ، ارومیه و خوی است .