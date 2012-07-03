سه تیم به مرحله نهایی لیگ برتر کبدی سالنی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کبدی، مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر کبدی سالنی (پنج نفره)انتخابی تیم ملی در گروه الف باشرکت 12 تیم از 11 استان در سالن 6000 نفری امام خمینی شهر زنجان از تاریخ 10 تیرماه به مدت 4 روز برگزار شد که تیمهای شرکت کننده در مرحله مقدماتی در 3 گروه 4 تیمی با هم به رقابت پرداختند و در نهایت 6 تیم زنجان الف، ترافیک ساری از گروه 1 ، سپاه نقده و کبودر آهنگ همدان از گروه 2 و تیمهای موسسه مالی اعتباری فردوسی و چهارمحال و بختیاری هم از گروه 3 به مرحله دوم راه پیدا کردند.

6 تیم حاضر در مرحله دوم در دو گروه 3 تیمی بصورت دوره ایی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت ترافیک ساری به عنوان تیم اول گروه الف و موسسه مالی اعتباری فردوسی به عنوان تیم اول گروه ب مستقیم به مرحله نهایی لیگ برتر سالنی کشور راه یافتند و تیمهای زنجان الف و کبودر آهنگ برگزار کننده دیدار پلی آف این رقابتها بودند که برنده این دیدار هم به عنوان تیم سوم به مرحله نهایی راه پیدا می کرد.

در دیدار پلی آف تیم زنجان الف که برای اولین بار رقابت های لیگ برتر کبدی را تجربه می کرد توانست با استفاده از شرایط میزبانی با نتیجه 43 بر 39 کبودر آهنگ را شکست دهد و به عنوان سومین تیم به مرحله نهایی رقابتها راه پیدا کند.

گروه بندی رقابتهای این منطقه بشرح زیر است :

گروه 1 : زنجان الف ، ترافیک ساری ، هیئت کبدی سمنان ، هیئت کبدی گیلان

گروه 2: سپاه نقده ، کبودر آهنگ همدان ، آذربایجان شرقی ، هیئت کبدی قزوین

گروه 3 : زرند کرمان ، چهارمحال و بختیاری ، زنجان ب ، موسسه مالی اعتباری فردوسی