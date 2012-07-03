روستاهای البرز از فقر مراکز فرهنگی رنج می برند

به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر موسوی در نشست خبری خود که پیش از ظهر سه شنبه و با موضوع اوقات فراغت و برنامه های کانون های فرهنگی مساجد در تابستان گفت: در روستاهای استان البرز تنها 61 کانون فرهنگی هنری فعالیت دارند که آمار بسیار پایینی نسبت به تعداد روستاهای استان است.

وی اظهار داشت: در جاده چالوس با وجود بیش از 70 روستا در حوزه استحفاظی البرز، تنها دو کانون فرهنگی هنری فعالیت دارد و این امر نشان از آن دارد که روستاهای البرز با فقر مراکز فرهنگی مواجه هستند.

موسوی گفت: نه تنها کانون های فرهنگی مساجد در این مناطق فعالیت ندارند بلکه هیچ مرکز و ارگان فرهنگی نیز در این روستاها فعالیتی ندارند.

وی با اشاره به اهمیت توجه به فعالیت های فرهنگی و ضرورت جذب جوانان به مراکز فرهنگی گفت: رشد و توسعه مراکز فرهنگی و ارتقا کیفی و کمی آنها در سراسر استان باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

دبیر کانون های فرهنگی مساجد البرز تصریح کرد: طبق آئین نامه کمیته امور مساجد قسمت سخت افزاری مساجد به لحاظ عمران و نگهداری و غیره در حیطه وظایف اوقاف و امور خیریه بوده و مسائل مربوط به فعالیت های فرهنگی در سطح مساجد تنها برعهده کانون های فرهنگی مساجد است.

موازی کاری در برنامه های فرهنگی زیاد است

وی اظهار داشت: در بحث اوقات فراغت و اقدامات فرهنگی موازی کاری در سطح استان بسیار مشهود است و بهتر این بود که با تجمیع بودجه ها و تعامل مستمر سطح کیفی و کمی اقدامات بالاتر می رفت تا اینکه هر دستگاه و نهادی تنها به فکر بالا بردن آمار اقدامات خود باشد.

کانون های فرهنگی مساجد البرز افزایش می یابد

دبیر کانون های فرهنگی مساجد گفت: در حال حاضر 269 کانون فرهنگی فعال در سطح مساجد استان داریم که این تعداد به 304 کانون افزایش خواهد یافت.

وی همچنین از تخصیص بودجه ای در حدود 500 هزار تومان به کانون های فعال برای غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان و برنامه ریزی در این خصوص خبر داد و گفت: برای همه کانون های فرهنگی مساجد اولویت اول برنامه های مذهبی و دینی خواهد بود و در کنار آن به برنامه های هنری و فرهنگی نیز پرداخته خواهد شد.