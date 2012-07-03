به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز سپیدنامه با بیان این مطلب افزود: شاعرانی که در حوزه شعر آیینی فعالیت می‌کنند، باید درباره تاریخ اسلام و کشورمان مطالعه داشته باشند تا بتوانند وقایع تاریخی صدر اسلام را برای مخاطبانشان بازگو کنند، اما متأسفانه گاهی اوقات مشاهده می‌شود که به علت عدم مطالعه، شاعران آیینی در آثارشان صرفاً به لایه‌های سطحی اتفاقات تاریخ اسلام بسنده می‌کنند که این ظلم بزرگی به آن حوادث تاریخی است.

وی در خصوص برخی مشکلات شعر آیینی کشور اظهار داشت: متاسفانه برخی از افراد معتقدند که شعر آیینی باید خالی از عنصر خیال و دارای غلو و مبالغه باشد، چون درباره ائمه اطهار (ع) است، ولی اگر طرز تلقی این دیدگاه باشد ما با شعر مواجه نیستیم، بلکه با نظم آیینی مواجه هستیم.

سپیدنامه ادامه داد: شعر آیینی شعری است که باید مخیّل باشد، یعنی عنصر خیال در آن به کار رفته باشد. همچنین شاعران باید احساس، معرفت و بصیرت را با هم در سروده‌هایشان به کار ببرند.

این شاعر آیینی کشورمان با تاکید بر اینکه شاعران باید اهل مطالعه و خودسازی باشند، خاطرنشان کرد: شعر آیینی شعری است که به یک صفای درونی نیاز دارد و شعر کسانی به دل می‌نشیند که از این طراوت برخوردار باشد.