موافقت مجلس با بررسی فوریتی طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات عمرانی

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح تمدید مهلت جذب اعتبار پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه کل کشور در دستور کار قرار گرفت.

مهرداد لاهوتی به عنوان یکی از طراحان اصلی این طرح در دفاع از دو فوریت طرح ارائه شده گفت: لایحه بودجه سال 90 دیر به مجلس آمد بنابراین دیر هم به تصویب رسید.

وی گفت: موافقتنامه های پروژه های عمرانی از شهریور به بعد رد و بدل شد و دستگاه های اجرایی زمان کافی برای جذب اعتبارات عمرانی نداشتند و اگر تا چند روز آینده اعتبارات مصوب جذب نشود باید به خزانه برگشت داده شود.

نماینده لنگرود از نمایندگان درخواست کرد برای آنکه اعتبارات استانی آنها به خزانه برگشت داده نشود و دستگاه های اجرایی فرصت جذب آن را داشته باشند با دو فوریت این طرح موافقت کنند.

نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 11 رای مخالف و 6 رای ممتنع با 2 فوریت این طرح موافقت کردند. 53 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند. جلسه مجلس صبح امروز با 234 نماینده تشکیل شده بود و هنگام رای گیری برای این مصوبه تابلوی الکترونیکی شمارش نمایندگان عدد 194 حاضر - حداقل تعداد حاضران لازم برای رسمیت جلسات مجلس- را نشان می داد.