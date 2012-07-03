افزایش مبلغ یارانه نقدی فعلا منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر امروز در حاشیه امضای تفاهم نامه صندوق توسعه و بازار سرمایه در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در این ارتباط که با توجه به خارج شدن افزایش قیمت حاملهای انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از دستور کار دولت، آیا مبلغ یارانه های نقدی افزایش خواهد یافت، گفت: افزایش یارانه نقدی برآمده از اصلاح قیمتها است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی با اعلام اینکه دولت از مسیر اصلاح قیمتها قدرت خرید مردم را جبران می کند، اظهار داشت: در خصوص 28 هزار تومانی که بابت افزایش قیمت نان پرداخت شد نیز در برنامه هدفمندی یارانه ها وجود نداشت.

حسینی ادامه داد: با توجه به تفاهمات کلی که رئیس جمهور و رئیس مجلس داشتند، این کار انجام شد و ما لایحه این اقدام را در دولت تفسیر کردیم که مبلغ 28 هزار تومان یارانه نان برای جبران به مردم پرداخت شود.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین اصلاح قیمتها و جبران قدرت خرید دو روی یک سکه هستند.

به گزارش مهر، دولت پیش از این قصد داشت یارانه نقدی ماهانه 45 هزار و 500 تومان به ازای هر نفر ( بدون محاسبه یارانه نه ماهه 28 هزار تومانی نان) را در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا مبلغ 73 هزار و 500 هزار تومان افزایش دهد اما هم اکنون دولت بنا به دلیلی، قید افزایش قیمت حامل‌های انرژی را زده است و برهمین اساس، فعلا مبلغ یارانه نقدی افزایش نخواهد یافت.