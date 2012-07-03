انتقاد گسترده نمایندگان از عملکرد دستگاه ها درباره امنیت اخلاقی و اجتماعی کشور

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه بررسی امنیت اخلاقی و اجتماعی در صحن علنی مجلس که با حضور فرمانده نیروی انتظامی و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد تعدادی از نمایندگان مجلس به بیان نظرات و دیدگاههای خود در این خصوص پرداختند.

مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تعامل مجلس و وزارت فرهنگ و نیروی انتظامی در خصوص ساماندهی وضعیت فرهنگی کشور گفت: حضور ما در این جلسه برای تعامل است و نوعی میثاق ملی و دینی برای قانونگذاری . هرگز نباید در میان ما این موضوع وجود داشته باشد که اگر گروه و دسته ای کار می کنند دسته ای دیگر مخالفت کنند. این کار بسیار اشتباه است.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از مشکلات مهم اجرای طرح عفاف و حجاب در این کشور ناهمگونی دستگاههای مختلف در این مسئله است.باید صدا و سیما، تئاتر، مساجد ما در این طرح همکاری کنند.



وی با اشاره به تشکیل کمیته ویژه ای در کمیسیون فرهنگی برای پیگیری این موضوع گفت: مسئولیت این کمیته ویژه این است که کارهایی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای فرهنگ عفاف و حجاب انجام داده است را جنبه اجرایی بخشد.



مبارزه با علت ها موفق است نه معلول/ برخی برخوردهای نیروی انتظامی موجب نگرانی است



در ادامه حجت الاسلام احمد سالک نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفظ عفاف و حجاب گفت: رهبری می فرمایند برخی تعمدا و برخی از روی بی توجهی چهره جامعه را از حالت دینی و معنویت خارج می کنند با این افراد باید درست برخورد کرد. برخوردی قوی و با برنامه ریزی.



عضو کمیسیون فرهنگی ادامه داد: نیروی انتظامی برای برخورد و اجرای این قانون باید بهترین نیروهای خود را که بر اساس آموزه های روانشناسی و جامعه شناسی آموزش دیده اند به کار گیرد و اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست.



وی با بیان اینکه برخی برخوردها موجب نگرانی است، گفت: ارتقای سلامت رفتار نیروی انتظامی در این زمینه از مهمترین مسائل است.



سالک افزود: رشد فرق وهابیت و بهائیت از توطئه های شیطانی است که باید با آن قاطعانه برخورد شود زیرا بنیان خانواده های دینی را متزلزل می سازد.

وی با انتقاد از طرح های ضربتی نیروی انتظامی گفت: طرح های ضربتی نیروی انتظامی باعث می شود عده ای مظلوم نمایی کنند باید حرکت های نیروی انتظامی دقیق ، مستمر و با هماهنگی همه دستگاهها باشد.



سالک تاکید کرد: مبارزه با علت ها موفق است نه مبارزه با معلول ها لذا برای حفظ فرهنگ دینی و اجتماعی نیاز به یک حرکت دینی است



منصوری: چرا تنها نیروی انتظامی در میدان مبارزه با مواد مخدر است

عضو کمیسیون فرهنگی با اشاره به آمادگی این کمیسیون برای ایجاد جبهه بزرگ فرهنگی گفت: جمع آوری متکدیان خردسال، ممنوعیت انتشار فیلم هایی که به حیثیت اسلامی جامعه ضربه می زند از مهمترین اولویت های نیروی انتظامی است.

در ادامه منصوری آرانی نماینده مردم کاشان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه انقلاب ما انقلاب فرهنگی است، گفت: امروز مرزهای فرهنگی ما در معرض تهاجم گسترده قرار دارد مواد مخدر بیداد می کنند و خانواده ها نگران هستند.



وی ادامه داد: نگرانی اشاعه مواد مخدر امروز برای نوجوانان مقطع راهنمایی وجود دارد و مواد مخدر آزادانه در کوچه و خیابان خرید و فروش می شوند.



نماینده کاشان با انتقاد از دستگاههای عریض و طویل مبارزه با مواد مخدر گفت: چرا فقط نیروی انتظامی در این موضوع در میدان است.



وی در پایان تاکید کرد: باید قرارگاه عملیاتی برای مبارزه با مشکلات فرهنگی و مواد مخدر در دولت به وجود آید



کامران: شهرداری و وزارت ارشاد مسئولیت تبلیغ کالاهای خارجی را قبول کنند



در ادامه حسن کامران نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی از تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر انتقاد کرد و گفت: شهرداری و وزارت ارشاد هیچ کدام عهده دار این مسئولیت نمی شود.

وی با اشاره به عبارات رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی، براندازی فرهنگی و ناتوی فرهنگی گفت: نیروی انتظامی باید فعالیتش را در برخورد با بی حجابی استمرار دهد و از متخصصان گمنام نیز در بخش فرهنگی استفاده کند.



دارایی: عزم ملی برای مقابله با تهدیدات فرهنگی وجود ندارد

در ادامه سید عیسی دارایی نماینده مردم اندیمشک از عدم وجود عزم ملی در برخورد با تهدیدهای فرهنگی انتقاد کرد و گفت: چرا سازمان ها و ارگان ها به این موضوع توجه نکرده و دولت توجه ویژه در برخورد با این موضوع ندارد.

وی با تاکید بر لزوم تقویت و حمایت نیروی انتظامی گفت: نباید بار سنگین مبارزه با تهدیدهای فرهنگی را بر دوش نیروی انتظامی انداخت.

قوانین قوی در خصوص عفاف و حجاب به تصویب رسیده است



همچنین حجت الاسلام احمد پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هر روز قوانین جدی تری در خصوص مسائل فرهنگی و حجاب و عفاف تصویب می شود که نمایانگر اراده مسئولین در این بخش است، گفت: در مشهد ما شاید ماهی نباشد که امام جمعه نسبت به مسئله عفاف و حجاب اعتراض شدید نداشته باشد.



وی با انتقاد از عدم وجود سیاستگذاری مناسب در این بخش گفت: درخواست های غلط و ضعف انگیزه مانع ساماندهی این امر است.



انتقاد مطهری از عدم استقلال وزیر ارشاد در مقابل نگاه خاص دولت به مسائل فرهنگی

در پایان علی مطهری نماینده مردم تهران گفت: ایراد ما به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که استقلالی در مقابله نگاه خاص دولت به مسائل فرهنگی ندارد .



وی ادامه داد: دولت نگاه خاصی در مسائل فرهنگی دارد که از آقای مشایی ناشی می شود و رئیس جمهور هم تابع آن است.

مطهری تاکید کرد: وزیر باید تابع نظام باشد نه امثال مشایی، رئیس جمهور فکر می کند می تواند با اتکای به رای مردم سیاست های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مورد نظر خود را اجرا کند در حالیکه رئیس جمهور مجری سیاست های کلی نظام است.

وی با انتقاد از فیلم های سینمایی گفت: فیلم " شبانه روز "فیلم فاسدی است که با به نمایش درآمدن امثال این فیلم نیازی به شبکه فارسی وان نیست.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی فیلم "آتشکار" و "عصر جمعه" را از فیلم های مشکل دار تاریخ سینما خواند و گفت: وزیر فرهنگ در کمیسیون فرهنگی پس از آنکه اعضا با نمایش فیلم "آتشکار" مخالفت کردند قول داد که اکران نشود و در صورتی که اکران شد تبلیغ تلویزیونی نشود اما در پایان این فیلم هم اکران شد و هم تبلیغ تلویزیونی.

مطهری با انتقاد از وضعیت پوشش هنرمندان در مراسم پایانی فیلم فجر گفت: در مراسم پایانی فیلم فجر هنرمندان با هر وضع ظاهری حضور می یابند و حضور وزیر ارشاد و مسئولان در آن جمع نمایانگر تایید این وضع است.