تکلیف نامعلوم تابلوی منصوره حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به قانون مصوب امسال برنامه فروش آثار هنری که مطابق آن هنرمندانی که در قید حیات نیستند کاری به اکسپو راه نمی دهند، تکلیف کاری که از منصوره حسینی در اکسپو وجود دارد نامشخص است.



اثری از منصوره حسینی با قیمت 17 میلیون تومان از طرف گالری ماه‌مهر به اکسپو فرستاده شده بود که بنا به نقل قول صادقی به فروش هم رسیده است اما الهه جواهری؛ یکی از مدیران و موسسان ماه مهر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت که در روزی که خبر فوت مرحوم حسینی را شنیدیم فورا به دبیر اجرایی اکسپو زنگ زدیم و از او خواستیم که اثر را نفروشد.



وی افزود: پیش از این، تابلو از سوی گالری ماه مهر ارائه شده بود اما در حال حاضر متعلق به وارثان این هنرمند است و ما در قبال فروش آن متعهد هستیم. به همین دلیل هم درخواست کردیم تا جلوی فروش این اثر گرفته شده و آن را به گالری ماه مهر بازپس دهند تا به صاحبان واقعی‌‌اش پس داده شود.



اما صادقی روایت دیگری دارد و می‌گوید که اثر را در هنگام تماس با او فروخته بودند و اگر هم دعوایی به وجود بیاید ما مقصر نیستیم و شورای حقوقی ما بر این جریان واقف است.