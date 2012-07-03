راه اندازی مزارع بادی برای استفاده از انرژی پاک در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ وزیر کشور آمریکا می گوید بازنگری های زیست محیطی را برای اجرای طرح های ابتکاری انرژی باد در ویومینگ درغرب این کشور و رودآیلند و ماساچوست در شرق به اتمام رسیده است.

مجموعه انرژی بادی پیشنهاد شده در ویومینگ می تواند تا سه هزار مگاوات برق تولید کند که آن را به بزرگ ترین مرزعه تولید برق در آریکا و یکی از بزرگ ترین نیروگاه های برق بادی در جهان تبدیل می کند.

از سوی دیگر دو مرزعه بادی "چوکچری" و "سیرا مادره " نیز هزار توربین خواهند داشت و برق کافی برای یک میلیون خانه تامین خواهند کرد.

این پروژه می تواند در مناطق دولتی خصوصی و ایالتی در ویومینگ احداث شود.

مقامات آمریکایی با بررسی مناطق بادگیر در این کشور اقدام به راه اندازی این مزارع بادی کرده اند. مثلا ویومینگ منابع بادی قابل توجهی دارد از سوی دیگر این پروژه تولید برق بادی فرصت های شغلی ایجاد خواهد کرد و رکورد تولید انرژی پاک در سراسر غرب آمریکا شکسته خواهد شد.

همچنین در سواحل شرقی این کشور نیز ارزیابی های زیست محیطی برای منطقه انرژی بادی رودآیلند / ماساچوست که حدود 164,750 هکتار را پوشش می دهد، در نشست مقامات این منطقه در 16-17 جولای به صورت عمومی به بحث گذاشته خواهد شد.