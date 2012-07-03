بیابان سجزی سلامت اصفهانی ها را تهدید می کند

داریوش فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیایان سجزی با مساحتی بیش از 40 هزار هکتار در 25 کیلومتری شهر اصفهان، برای سلامتی اصفهانی ها تهدیدی جدی محسوب می شود.

وی افزود: هر روزه غبار زیادی از این دشت وارد اصفهان می شود و وزش بادهای این منطقه هفت برابر مخرب تر از سایر مناطق بیابانی است و گرد و غبار زیادی را مهمان شهر اصفهان می کند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص کنترل این کویر تصریح کرد: دشت سجزی از مراکز بحرانی بیابان زایی و دروازه ورودی بیابان به شهر اصفهان محسوب می شود و به همین دلیل کنترل این بیابان با توجه به موقعیت خاص مکانی آن نسبت به شهر اصفهان امری ضروری و مورد توجه است.

وی گفت: شهرداری اصفهان ایجاد حدود 800 هکتار فضای سبز در این منطقه را به دلیل جلوگیری از پیشروی کویر در دست اقدام دارد و تاکنون ایجاد 150 هکتار از این میزان فضای سبز محقق شده است.

