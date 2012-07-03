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۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

فتحی در گفتگو با مهر:

بیابان سجزی سلامت اصفهانی ها را تهدید می کند

بیابان سجزی سلامت اصفهانی ها را تهدید می کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان گفت: بیابان سجزی با مساحتی بیش از 40 هزار هکتار در 25 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد که سلامت اصفهانیها را تهدید می کند.

داریوش فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: بیایان سجزی با مساحتی بیش از 40 هزار هکتار در 25  کیلومتری شهر اصفهان، برای سلامتی اصفهانی ها تهدیدی جدی محسوب می شود.

وی افزود: هر روزه غبار زیادی از این دشت وارد اصفهان می شود و وزش بادهای این منطقه هفت برابر مخرب تر از سایر مناطق بیابانی است و گرد و غبار زیادی را مهمان شهر اصفهان می کند.

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص کنترل این کویر تصریح کرد: دشت سجزی از مراکز بحرانی بیابان زایی و دروازه ورودی بیابان به شهر اصفهان محسوب می شود و به همین دلیل کنترل این بیابان با توجه به موقعیت خاص مکانی آن نسبت به شهر اصفهان امری ضروری  و مورد توجه است.

وی گفت: شهرداری اصفهان ایجاد حدود 800 هکتار فضای سبز در این منطقه را به دلیل جلوگیری از پیشروی کویر در دست اقدام دارد و تاکنون ایجاد 150 هکتار از این میزان فضای سبز محقق شده است.
 

کد مطلب 1641388

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