تدوین نقشه تحول تامین مالی/ توافق بورس و صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسین ظهر امروز در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه با اعلام اینکه هنگام تصویب قانون برنامه پنجم جمع بندی ها این بود که کاستی ها در مسیر شتاب بخشی به توسعه رشد اقتصادی شناسایی و اصلاح شود، گفت: فقدان مدل تامین مالی پایدار یکی از این موارد بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه شواهد نشان می دهد که فشار برای تامین منابع و تسهیلات بانکی منجر به اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شده و البته منبع تامین مالی محدود و به شدت متکی به بانکها است، ادامه داد: این موضوع باعث بالا رفتن هزینه مالی در کشور شده است و البته اضافه برداشتها می تواند باعث رشد نقدینگی و تورم نیز شود.

وی بیان داشت: از سال قبل مطالعاتی به صورت جدی در وزارت اقتصاد انجام شد که منجر به تهیه نقشه راهی در تحول تامین مالی شد و ما در نظر داریم در قالب یک سازوکار غیر دستوری هزینه های تامین مالی را کاهش دهیم.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: یک فرصت مناسب در این بخش استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در چارچوب مجوزهای قانونی است و صندوق می تواند در این مسیر اقدامات مناسبی را که منجر به تولید و رشد اقتصادی توسعه گرا شود ایفا کند.

حسینی افزود: بازار سرمایه دارای فرصتهای مناسبی در سالهای اخیر بوده است و سازمان بورس و زیر مجموعه های آن تلاشهایی برای تامین مالی و نقد شوندگی در بازار انجام دادند.

حسینی اظهار داشت: در سال گذشته 10 هزار و 500 میلیارد تومان از سوی بازار سرمایه تامین مالی صورت گرفت که توانست کمی از فشار درخواست تسهیلات از بانکها را بکاهد؛ بنابراین توسعه بازار سرمایه اولویت و از محورهای نقشه تحول در تامین مالی کشور است.