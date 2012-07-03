به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا عمرانی با اعلام این خبر اظهار داشت: این تسهیلات در حال حاضر 200 میلیون ریال به ازای هر واحد است و در صورت تصویب شورای پول و اعتبار به 300 میلیون ریال افزایش مییابد.
وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 30 میلیارد ریال تسهیلات برای پرداخت به 163 واحد مسکونی مصوب شده، گفت: با توجه به ابلاغ دو هزار واحد سهمیه مسکن خود مالکی در بافت فرسوده و همچنین سهمیه سایر بانکها در سال 91 به دولت شرایطی فراهم آورده است که هر میزان که متقاضی در بافت فرسوده باشد و با هر شرایطی قادر خواهند بود از تسهیلات با نرخهای متفاوت استفاده کنند.
مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان با اشاره به اینکه از سال 85 تاکنون حدود 870 میلیارد ریال تسهیلات در بافت فرسوده استان اصفهان به حدود 5300 واحد پرداخت شده است، تصریح کرد: با روند جدید پرداخت تسهیلات آمار پرداخت تسهیلات در پایان سال از مرز یکهزار میلیارد ریال خواهد گذشت و همچنین تا پایان سال جاری تعداد یک هزار و 31 واحد مسکونی که از تسهیلات بافت فرسوده به میزان 200 میلیارد ریال استفاده کردهاند افتتاح خواهد شد.
وی با بیان اینکه از سال 86 تاکنون حدود 21هزار واحد مسکونی در بافتهای استان اصفهان توسط مردم احداث شده، افزود: این میزان ساخت و ساز منجر به نوسازی حدود 142 هکتار از مساحت بافتهای فرسوده شده است.
عمرانی تاکید کرد: بیشترین سهم در نوسازی بافتهای فرسوده مربوط به ساخت و ساز توسط مردم است که دولت با تاکید بر این موضوع و در راستای افزایش حضور مردم در دو جبهه اقدامات فرهنگی و ترویجی و اقدامات اجرایی به منظور توسعه زیرساختها در بافتهای فرسوده اقدام کرده است.
وی ادامه داد: به همین منظور در سه ماه نخست سال بیش از یک میلیارد ریال در زمینه اقدامات فرهنگی ترویجی و همچنین 20 میلیارد ریال در راستای اصلاح معابر و توسعه زیرساختها توسط شرکت عمران و بهسازی شهری ایران هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان با اشاره به اصلاح شبکه توزیع برق در محلات بافت فرسوده در کلانشهر اصفهان گفت: اصلاح شبکه توزیع برق در محله شهشهان با اعتبار دو میلیارد ریال با همکاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در حال انجام است.
وی تصریح کرد: شبکههای برق در محلههای قدیمی از شبکه هوایی به شبکه زمینی منتقل یافته و برای انشعاب برق برای مالکان واحدهای مسکونی در بافت فرسوده 10 درصد تخفیف در نظر گرفته شده است.
عمرانی در ادامه به اقدامات فرهنگی ترویجی این شرکت اشاره کرد و اظهار داشت: برگزاری 16 دوره آموزش ویژه مدیران درشهرهای کاشان، آران وبیدگل، خمینی شهر، نجف آباد، شهرضا، خوراسگان، نایین و نطنز از جمله این اقدامات است.
وی همچنین به برگزاری مسابقه بزرگ عکس، گرافیک و کاریکاتور اشاره کرد و افزود: علاقمندان میتوانند برای اطلاع بیشتر دراین زمینه به پایگاه اطلاع رسانی مدیران ومتولیان بافتهای فرسوده شهری به آدرسwww.imbf.ir و سایت شرکت به نشانی www.maskansazancz.ir مراجعه کنند.
86 مشارکت کننده در هفتمین نمایشگاه مبلمان شهری اصفهان
هفتمین نمایشگاه مبلمان شهری و چهارمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری 18 لغایت 22 تیرماه در محل نمایشگاههای بین المللی استان اصفهان واقع در پل شهرستان و در فضایی بالغ بر 9000 مترمربع دایر است.
در این دوره از نمایشگاه 86 شرکت، سازمان و مؤسسه از استانهای اصفهان، تهران، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و مرکزی حضور دارند و نمایشگاه طی ساعات بازدید 9 تا 12 و 17 تا 21 میزبان علاقمندان خواهد بود.
در این نمایشگاه که 1200 مترمربع از آن در فضای باز پیشبینی شده است، تجهیزات و خدماتی چون مبلمان شهری، خدمات شهری، وسایل ورزشی پارکها، تجهیزات ترافیکی، چراغهای خیابانی، نورافکن و لامپ LED، بلوک فرش و سنگ فرش، آبنما، مجسمه و تندیسها، طراحی و اجرای فضای سبز، ماشین آلات خدمات شهری، آتش نشانی و امداد، طراحی و تولید کابین و کیوسکهای شهری، ورقهای پلی کربنات، بازیافت و مدیریت پسماندها ارائه میشود.
مجموعههای وابسته به شهرداری اصفهان از مشارکت کنندگان برتر این نمایشگاه هستند.
برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی با موضوع خدمات شهری و طراحی فضاهای سبز توسط شهرداری اصفهان و شرکتهای حاضر در نمایشگاه و تأکید بیشتر بر حضور پررنگ تولید کنندگان از ویژگیهای این دوره به شمار میرود.
شهرداران کلان شهرها، مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای جمهوری اسلامی ایران و استاندار اصفهان از مدعوین ویژه این نمایشگاه هستند.
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