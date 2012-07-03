تیم تکواندو پومسه بانوان استان البرز با چهار مدال طلا قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تکواندوکاران پومسه بانوان استان البرز با چهار مدال طلا در مسابقات کشوری که در استان اصفهان برگزار شد, قهرمان شدند.



تیم پومسه بانوان استان البرز در این دور از مسابقات توانست با چهار مدال طلا، یک مدال نقره و سه مدال برنز عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات را از آن خود کند در صورتی که سال گذشته تیم استان البرز نائب قهرمان شد.



در این دوره از مسابقات 197 نفر در قالب 23 تیم از 21 استان شرکت کرده بودند که به میزبانی اصفهان برگزار شد.

در حال حاضر 15 هزار تکواندو کار در استان البرز در این رشته فعالیت دارند که نیمی از این جمعیت را بانوان تشکیل می دهند.

در رده سنی زیر 14سال مقام اول طراوت باقرپور، در رده سنی 19 تا 29 سال مقام دوم نسترن ملکی آدرانی ، در رده سنی 30 تا 39 سال مقام اول ساناز خرمی پور و زهرا افتخاری در رده سنی 40 تا 49 سال توانست مقام اول را از آن خود کند.

زهرا افتخاری از البرز به عنوان مربی نمونه این دوره از مسابقات انتخاب شد.