واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به معتادان بهبود یافته

به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر کاظم نظم‌ده در نشست خبری که روز سه شنبه برگزار شد از افزایش صددرصدی اعتبار بخش پیگشیری سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: سال گذشته اعتبار مربوط به پیشگیری 10 میلیارد تومان بود که امسال صددرصد افزایش یافت.

وی افزود: همچنین اعتبار مربوط به پیشگیری از اعتیاد نیز سال گذشته 9 میلیارد تومان بود که آن نیز امسال به 18 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی، سال گذشته 13 میلیون و 270 هزار نفر از خدمات پیشگیری بهره مند شدند و همچنین 5 میلیون و 200 هزار نفر تحت آموزش پیشگیری از اعتیاد قرار گرفتند که نسبت به آمارهای کل کشور 80 درصد فعالیت‌های بخش پیشگیری از اعتیاد مربوط به بهزیستی می شود.

نظم‌ده تاکید کرد: همچنین در حوزه درمان و کاهش آسیب ناشی از اعتیاد نیز یک میلیون و 19 هزار نفر تحت درمان قرار گرفتند که بیش از 65 درصد فعالیت های درمان اعتیاد کل کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه 17 هزار و 937 نفر در بخش توانمندسازی، پیشگیری و درمان ایدز از سازمان بهزیستی خدمات دریافت کرده اند، گفت: همچنین 119 هزار نفر نیز در قسمت آگاه سازی و پیشگیری از معلولیت ها خدمات دریافت کردند.

به گفته رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی 91 هزار نفر به مراکز مشاور ژنتیک مراجعه کرده و همچنین 700 هزار نوزاد نیز تحت طرح غربالگری شنوایی و دو میلیون و 200 هزار کودک نیز تحت طرح غربالگری بینایی قرار گرفتند.

نظم‌ده با اشاره به اینکه سال گذشته یک میلیون و 230 هزار نفر از خدمات مشاوره، تلفنی و حضوری بهره مند شدند، گفت: در حال حاضر 295 پایگاه سلامت اجتماعی و همچنین 379 گروه سلامت روان در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند.

وی تاکید کرد: آموزش مهارتهای زندگی پیش از ازدواج، زندگی خانوادگی و غیره از جمله برنامه هایی بوده که در سال گذشته برای گروه هدف و همچنین دیگر افراد جامعه اجرا شده است.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی به برنامه های سال جاری اشاره کرد و گفت: در حوزه اعتیاد، توسعه برنامه های آگاه سازی، طراحی الگوهای نوین، ارتقاء کیفیت فعالیت های تیم های اعتیاد، ارتقا و سیستم خط ملی اعتیاد از جمله برنامه هایی است که در سال جاری اجرایی می شود.

نظم‌ده همچنین از ایجاد مراکز اقامتی ترک اعتیاد به ویژه زنان خبر داد و گفت: علاوه بر این مراکز اقامتی ویژه نوجوانان نیز در سال جاری راه اندازی خواهد شد.



به گفته وی، ارتقاء توسعه مشاوره با رویکرد اسلامی- ایرانی، تاسیس مراکز مشاوره در مناطق کم برخوردار، راه اندازی و تاسیس مراکز مشاوره مجازی از جمله برنامه هایی است که در حوزه مشاوره انجام خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی از تاسیس مراکز مطالعه و کاهش آسیب در 5 قطب کشور خبر داد و گفت: این برنامه به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد که مطالعه عملیات اجرایی آن مدتی است که آغاز شده است.

نظم‌ده تاکید کرد: استفاده از تکنولوژی های جدید در آموزش و آگاه سازی گروه هدف، راه‌اندازی بنیاد پیشگیری از آسیبها و برگزاری همایش آسیب های اجتماعی نوپدید از جمله طرحهایی است که به منظور پیشگیری از آسیب ها در کشور اجرایی می شود.

وی به برنامه های حوزه ایدز نیز اشاره کرد و گفت: ارتقاء فعالیت های جدید از نظر کمی و کیفی، توانمندسازی و بازتوانی افراد دارای اچ آی وی مثبت در زمینه مسکن و اشتغال از دیگر طرح هایی است که اجرایی خواهد شد.

به گفته نظم‌ده واگذاری 5 هزار واحد مسکونی به معتادان بهبود یافته نیز از برنامه های سازمان بهزیستی برای حمایت و توانمندسازی خانواده های معتادان بهبود یافته است که در سال جاری با حمایت رئیس سازمان اجرایی خواهد شد.

