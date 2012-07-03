راه و شهرسازی درمسابقات آمادگی جسمانی دوم شد/ جشنواره سلامت و انتظار

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی استان فارس که در شیراز به منظور انتخاب تیم استان برگزار شد، یکی از کارکنان اداره کل راه و شهرسازی مقام دوم را به خود اختصاص داد.

مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی استان فارس با حضور تیمهای مختلفی از سراسر استان برگزار شد.

در این مسابقات که در تیرماه سال جاری در شیراز برگزار شد، حسین محمدی از تیم آمادگی جسمانی اداره کل راه و شهرسازی استان فارس توانست در رده سنی سوم مقام دوم را کسب نماید.

در این دور از مسابقات که تیم اداره کل راه و شهرسازی استان فارس مقام دوم استانی را به خود اختصاص داد، مهدی عزیزی به عنوان مربیگری تیم و نادر پناهیان هم سرپرستی این تیم را برعهده داشتند.

این رقابتها به منظور انتخاب تیم استان در هفت رده سنی و در سالن دراک شیراز برگزار شد.

تیم منتخب آمادگی جسمانی فارس طی دو سال گذشته عنوان قهرمانی کشور را بدست آورده است.

جشنواره بزرگ ورزشی سلامت و انتظار

به مناسبت میلاد با سعادت امام زمان (عج) و در راستای ارتقای سلامت و کیفیت زندگی شهری، پیاده روی خانوادگی در بوستان آزادی برگزار می شود.

اجرا و نمایش رشته های مختلف ورزشی از قبیل حرکات آکروباتیک، تیراندازی با کمان، دارت، کاراته، کونگ فو، قایقرانی ، پتانک، حرکات نمایشی با دوچرخه و ... از جمله برنامه های جانبی این جشنواره است.

همچنین با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعدادی از پزشکان و کارشناسان در محل حاضر شده و به صورت رایگان اقدام به غربالگری، کنترل فشار خون، قد ، وزن و مشاوره های پزشکی و تغذیه می کنند.

این برنامه همراه با قرعه کشی و اهدای جوایز ارزنده ای از قبیل دوچرخه و لوازم ورزشی از ساعت 6:30 صبح روز پنجشنبه 15 تیر ماه در بوستان آزادی برگزار می شود.