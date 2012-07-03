به گزارش خبرنگار مهر، علی صالح آبادی ظهر امروز در مراسم امضای تفاهمنامه بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی با بیان اینکه این تفاهمنامه در جهت حمایت از بازار سرمایه کشور امضا شد، گفت: حجم بازار در سالهای اخیر چند برابر شده و این موضوع در بخش ارزش معاملات بورس اتفاق افتاد.

وی با اشاره به افزایش تعداد سهامداران در بورس اظهار داشت: با اجرای اصل 44 شرکتهای زیادی مانند فولاد، مس، مخابرات و بانکها وارد بازار سرمایه کشور شدند و از این نظر در بورس کالا تنوع محصولات افزایش یافت.

وی افزود: تعداد کدهای معاملاتی در بازار بورس و فرابورس هم اکنون نزدیک به 6 میلیون کد شده که این میزان در حدود 5 سال گذشته نشاندهنده رشد 2 برابری است. در حوزه معاملات نیز حجم آن در سال 84 حدودا 5 هزار و 500 میلیارد تومان بود که این میزان در سال گذشته فقط در فرابورس به بیش از 8 هزار میلیارد تومان و در بورس کالا نیز که 4 هزار میلیارد تومان بود به 31 هزار میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از حضور 40 صنعت در بورس خبر داد و گفت: تفاهم امروز با صندوق توسعه ملی موضوعی است که با شفافیت و مشخص بودن عملکرد شرکتها در بورس و فرابورس انجام شد؛ بنابراین می توان این حمایت صندوق توسعه ملی را پاداشی به شفافیت شرکتهای بورسی تلقی کرد.

صالح آبادی همچنین از ایجاد یک کارگروه مشترک بین صندوق توسعه ملی و بورس خبر داد و گفت: بحث حضور مستقیم صندوق در بازار سرمایه بررسی می شود.