رضا باغبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه کارشکنی‌های سازمان بازنشستگی نسبت به فرهنگیان بازنشسته همچنان ادامه دارد، اظهار داشت: فرهنگیان بازنشسته از بی‌مهری‌ها و بی‌توجهی‌های سازمان بازنشستگی کشوری خسته شده‌اند و این سازمان بیش از این نباید نسبت به این افراد بی‌مهری کند.

وی با اشاره به اینکه اواخر سال گذشته این بیمه تنها به مدت چهار ماه نسبت به این افراد اجرا شده است، ادامه داد: در حال حاضر نیز بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته متوقف شده که توقف در اجرای این بیه فریاد‌های این افراد را به صدا درآورده است.

معاون پیگیری امور معیشتی کانون بازنشستگان فرهنگی استان اصفهان با بیان اینکه قطع بیمه طلایی فرهنگیان بازنشسته درد‌های این افراد را افزایش داده است، تاکید کرد: در حال حاضر چشم‌های بازنشستگان فرهنگی به انتظار استمرار این بیمه نشسته است و وزارت آموزش و پرورش نیز تنها به عنوان یک مجموعه دلسوز نسبت به این افراد محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه فرهنگیان بازنشسته جمعیت کثیری از اعضای صندوق بازنشستگی کشوری را تشکیل می‌دهند، افزود: کاهش درصد بالایی از هزینه‌های درمانی این افراد به اجرایی شدن بیمه طلایی بستگی دارد و سنگ‌اندازی سازمان بازنشستگی کشور نسبت به بازنشستگان فرهنگی به ضرر این افراد است.

