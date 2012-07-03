نامزدهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات سوابق خود را تشریح کردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی عبدالرضا رحمانی فضلی نامزد ریاست دیوان محاسبات کشور پیش از رای گیری مطالبی را در خصوص اقدامات خود در دیوان اظهار داشت.

وی در جلسه روز یکشنبه گزارش کاملی از اقدامات خود در دیوان محاسبات ارائه داده بود.



رئیس دیوان محاسبات جلوگیری از اطاله دادرسی ، آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی، ارائه گزارش سه ماهه از عملکرد دستگاههای اجرایی ، انتشار کتابی در خصوص موارد قانون گریزی برای مدیران اجرایی را از مهمترین اقدامات دیوان محاسبات خواند.



رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه تعامل خود را با دولت افزایش داده ایم، گفت: حسابرسان دیوان و مسئولان اجرایی کشور در خصوص حسابرسی آموزش داده شده اند و حدود 300 گزارش در حوزه حسابرسی عملکرد منتشر شده است.



وی با تاکید بر لزوم پیشگیری از تخلفات مالی گفت: با اعتماد به مدیران و مسئولان اجرایی مسئله حسابرسی و پیشگیری را ادامه می دهیم.



رحمانی فضلی ادامه داد: با ارائه گزارش ها و تحلیل های درست به نمایندگان در تمام مراحل تصمیم گیری روابط خود را با نمایندگان مستحکم تر می کنیم.



در ادامه امین حسین رحیمی نامزد دادستانی دیوان محاسبات خلاصه ای از زندگینامه و سوابق شغلی خود را شرح داد.

نماینده مردم ملایر در مجلس هشتم گفت: بنده دارای کارشناسی ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران هستم و از سال 66 به استخدام قوه قضائیه درآمده ام و 23 سال سابقه خدمت دارم.

وی گفت: بنده دارای پایه 11 قضایی که بالاترین پایه قوه قضائیه است، هستم.

رحیمی افزود: در دوره هشتم عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بودم و از سال 63 تا 67 هر سال دو الی سه ماه در جبهه شرکت کردم و دارای جانبازی های متعدد هستم.



وی تاکید کرد: وظیفه دیوان محاسبات پاسداری از بیت المال است و بهترین راه پاسداری نیز پیشگیری از وقوع تخلف است. اولویت بنده نیز به کارگیری روش هایی است که از وقوع تخلف جلوگیری می کند.

رحیمی افزود: هدف دیوان محاسبات نباید مچ گیری باشد البته با قانون گریزان با جدیت برخورد می شود و برای پاسداری از بیت المال تعامل جدی با رئیس دیوان محاسبات ، کمیسیون برنامه و بودجه و نمایندگان خواهم داشت.



در پایان نمایندگان رحمانی فضلی را به ریاست دیوان محاسبات و امین حسین رحیمی را به دادستانی این دیوان انتخاب کردند.

