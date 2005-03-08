مديرعامل، سرپرست و بازيكن ابومسلم احضار شدند // مهاجم ابومسلم تا اطلاع ثانوي محروم شد

به گزارش خبرنگار" مهر" دراطلاعيه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال آمده است:" گزارشات رسيده به اين فدراسيون درمورد مسابقه فوتبال بين تيمهاي ابومسلم خراسان وپيكان تهران كه درروز يازدهم اسفند ماه درورزشگاه پيكان شهرتهران برگزارشد، حاكي ازبروزحوادث وتخلفاتي ازسوي تيم فوتبال ابومسلم درمسابقه مذكورميباشد. مقتضي است تا مديرعامل باشگاه ابومسلم جهت اداء توضيحات ساعت 16روزدوشنبه 24 اسفند ماه دركميته انضباطي حضور پيدا نمايد."

درادامه اين اطلاعيه آمده است:" درگزارشات فوق الذكر فريدون فضلي بازيكن تيم فوتبال ابومسلم نيزمرتكب تخلفاتي شده وبه كمك داوران اهانت ودرمصاحبه با شبكه خبردرروزيازدهم اسفند ماه خارج ازصلاحيت خود و آئين نامه ليگ حرفه اي فوتبال مطالبي را نسبت به داوري وكميته داوران عنوان داشته است كه ضروريست نامبرده نيزجهت اداء توضيحات ساعت 30/15 روز24 اسفند ماه به همراه مدارك ومستندات اشاره شده درمصاحبه، دركميته انضباطي حاضرشود. نامبرده تا اطلاع ثانوي واتخاذ تصميم مناسب ازهمراهي تيم مربوطه وشركت درمسابقات رسمي معلق ومحروم ميباشد.

همچنين حضور سرپرست تيم نيزدرجلسه جهت اداء توضيحات نسبت به تخلفات يكي ازهمراهان تيم كه به داورچهارم حمله ور و موجب مضروب شدن وي گرديده واعلام هويت وجايگاه وي درتيم درجلسه متشكله با مديرعامل باشگاه ضروريست."