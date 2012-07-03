  1. اقتصاد
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

فرزین خبر داد؛

پرداخت تسهیلات با اولویت صندوق توسعه ملی به بورسی‌ها

پرداخت تسهیلات با اولویت صندوق توسعه ملی به بورسی‌ها

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اعلام انعقاد تفاهمنامه های جدید با بخش صنعت و نفت از بررسی امضای تفاهمنامه های جدید اعطای تسهیلات به بخشهای حمل و نقل و کشاورزی در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین ظهر امروز در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه کشور گفت: صندوق توسعه دو وظیفه اساسی در اقتصاد بر عهده دارد؛ اولا منابعی که از محل درآمد نفتی به این صندوق می آید باید برای نسل ای آینده حفظ شود و موضوع دوم نیز بحث مشارکت در توسعه ملی در چارچوب محورهای توسعه ای کشور است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در چارچوب اهداف و اساسنامه صندوق مذاکراتی با سازمان بورس برای ورود صندوق به بازار سرمایه و حمایت از شرکت های بورسی انجام دادیم.

فرزین ادامه داد: به دنبال بررسی راهکارهای حضور مستقیم در بازار بورس بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی هستیم. در روزهای گذشته تفاهمنامه 10 میلیارد دلاری با صنعت و یک تفاهمنامه 14 میلیارد دلاری با نفت منعقد کردیم و برای بخش حمل و نقل و کشاورزی نیز بررسی ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای بورسی دارای شفافیت در اولویت دریافت تسهیلات از صندوق قرار دارند، گفت: در اختصاص منابع صندوق باید اولویتهای توسعه ای را مورد توجه قرار دهیم و ما نمی توانیم فقط از واحدهای تولیدی یک منطقه حمایت کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: شاخص بازار بورس نمادی از فعالیت اقتصادی در کشور و صندوق از توسعه و بهبود این شاخصها حمایت می کند.

کد مطلب 1641414

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها