به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین ظهر امروز در مراسم امضای تفاهمنامه صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه کشور گفت: صندوق توسعه دو وظیفه اساسی در اقتصاد بر عهده دارد؛ اولا منابعی که از محل درآمد نفتی به این صندوق می آید باید برای نسل ای آینده حفظ شود و موضوع دوم نیز بحث مشارکت در توسعه ملی در چارچوب محورهای توسعه ای کشور است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در چارچوب اهداف و اساسنامه صندوق مذاکراتی با سازمان بورس برای ورود صندوق به بازار سرمایه و حمایت از شرکت های بورسی انجام دادیم.

فرزین ادامه داد: به دنبال بررسی راهکارهای حضور مستقیم در بازار بورس بر اساس اساسنامه صندوق توسعه ملی هستیم. در روزهای گذشته تفاهمنامه 10 میلیارد دلاری با صنعت و یک تفاهمنامه 14 میلیارد دلاری با نفت منعقد کردیم و برای بخش حمل و نقل و کشاورزی نیز بررسی ها در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه شرکتهای بورسی دارای شفافیت در اولویت دریافت تسهیلات از صندوق قرار دارند، گفت: در اختصاص منابع صندوق باید اولویتهای توسعه ای را مورد توجه قرار دهیم و ما نمی توانیم فقط از واحدهای تولیدی یک منطقه حمایت کنیم.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بیان داشت: شاخص بازار بورس نمادی از فعالیت اقتصادی در کشور و صندوق از توسعه و بهبود این شاخصها حمایت می کند.