برگزاری همایش معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

به گزارش خبرنگار مهر ، در این همایش که 21 الی 23 تیرماه به میزبانی این دانشگاه برگزار خواهد شد تعداد زیادی از میهمانان داخلی و خارجی ، پژوهشگران متخصص در این زمینه، اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دیگر دانشگاه ها و هم چنین دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر خواهند شد.

برای برگزاری این همایش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ، دانشگاه بناب ،شرکت مخابرات استان و دیگر نهادها با یکدیگر همکاری داشته اند.



بررسی راهکاری های همکاری دوجانبه دانشگاه تبریز با دانشگاه های اوکراین

راهکارهای همکاری های دوجانبه دانشگاه تبریز با دانشگاه های اوکراین در نشستی با حضور آناتولی ایوانوویچ، رئیس شورای استان جریکف اکراین ، هیئت رئیسه دانشگاه تبریز و مدیر همکاریهای علمی و بین المللی این دانشگاه در دفتر ریاست دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشگاه تبریز پیش از ظهر امروز سه شنبه در این نشست با بیان اینکه دانشگاه تبریز به عنوان دومین دانشگاه ایران ظرفیت های بسیاری برای گسترش ارتباطات بین المللی با سایر دانشگاه ها از جمله با دانشگاه های اوکراین برخوردار است، عضویت در شورای اجرایی اتحادیه بین المللی دانشگاه های جهان(IAU)، اتحادیه دانشگاه های قفقاز و عضو ناظر شورای دانشگاه­های بین المللی(ICU) از جمله آنها است، تصریح کرد: گسترش همکاری با سایردانشگاه های جهان و به خصوص کشورهای منطقه از جمله سیاست های راهبردی این دانشگاه است.



دکترسید محمد تقی علوی در این جلسه با اشاره به نحوه همکاری ها ی دو جانبه و اینکه این دانشگاه آماده هر گونه همکاری علمی ،آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی با دانشگاه های اوکراین است تصریح کرد: این همکاری های دو جانبه می تواند در راستای تبادل استاد و دانشجو ، برگزاری گارگاه های آموزشی، اجرای طرح های مشترک، برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزشی، سمینارها ، جذب دانشجو ، ایجاد فرصت های مطالعاتی بین اساتید ، برپایی کنفرانس و همایش های مشترک و برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی صورت گیرد.