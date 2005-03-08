علاوي به كمتر از نخست وزيري قانع نيست// حزب سلطنتي مشروطه تمايلش را جهت تشكيل نظام پادشاهي به زمان ديگري موكول كرد // كميته تدوين قانون اساسي دائمي از سوي احزاب قومي و ديني تشكيل شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، يك منبع در تجمع دمكرات هاي مستقل از تشكيل كميته اي شامل عدنان پاچه چي رئيس اين تجمع و شخصيت هاي ديگر خبر داد كه شامل احزاب قومي و نيروهاي ديني براي مشاركت در تدوين قانون اساسي دايمي است.



با نزديك شدن به اعلام توافق رسمي ميان ليست ائتلاف عراق يكپارچه عراق و ائتلاف كردستان كه معنايش تشكيل فراكسيون اكثريت در مجمع ملي است منابع در ليست العراقيه به رهبري ايادعلاوي نخست وزير موقت اشاره كردند كه وي به اعضاي العراقيه تاكيد كرده است در صورتي كه نتواند بار ديگر در مقام نخست وزيري ابقا شود از پذيرش هر پستي غير از نخست وزيري معذور خواهد بود.



درحالي كه يك شخصيت برجسته در جنبش وفاق ملي به رهبري علاوي تاكيد كرد علاوي همچنان شانس خود را براي حفظ پستش دردولت جديد دارا است زيرا شماري از اعضاي مجمع ملي كه از ليست هاي خود خارج و به فراكسيون ملي پيوسته اند، تمايل خود را براي نخست وزير شدن وي اعلام كردند.



شايان ذكر است حسين شهرستاني دانشمند مشهور هسته اي عراق و عضو ائتلاف عراق يكپارچه اخيرا اعلام كرده بود علاوي پيشنهاد اين ائتلاف را براي وورد در دولت جديد نپذيرفته است.



علاوي تاكيد كرده است به كمتر از نخست وزيري در دولت جديد رضايت نخواهد داد.

همچنين منابع آگاه به اين اشاره كردند كه شريف علي حسين رئيس حزب سلطنتي مشروطه نامزد معاون رئيس جمهور آينده شده است و تمايلش را جهت تشكيل نظام حكومت پادشاهي به علت شرايط داخلي و منطقه اي به زمان ديگري موكول كرده است.



اين منابع تاكيد كردند شريف در حال حاضر تلاش هايي براي برگزاري كنفرانس ملي با شركت همه نيروها و احزابي كه در انتخابات اخير شركت نكردند براي دستيابي به يك موضع يكپارچه كه چه بسا باعث دادن فرصت مناسب به اين احزاب براي مشاركت در روند سياسي جديد عراق شود، انجام مي دهد.



