کاهش 25 درصدی مراجعه خودروها به مراکز معاینه فنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی رضوی در جلسه روز سه شنبه شورای شهر و در جریان ارائه گزارش در خصوص معاینه فنی خودروها در شهر تهران و رایزنی با اعضای شورا دراین خصوص با بیان این مطلب افزود: چنانچه معاینه فنی خودروها به صورت مطلوب انجام شود ، 23 درصد کاهش انتشار آلاینده ها و 13 درصد کاهش مصرف سوخت را خواهیم داشت. ظرفیت مراکز معاینه فنی خودروی تهران نیز سالانه معادل 5/3 میلیون خودرو در دو شیفت کاری است.

وی 90 درصد آلودگی هوای تهران را مربوط به منابع متحرک دانست و افزود: از یک میلیون و 800 تن ذرات معلق در هوا ، یک میلیون و 600 تن مربوط به خودروها و منابع متحرک است. حجم قابل توجهی از خودروها نیز فرسوده هستند که خوشبختانه در طرح جامع کاهش آلودگی هوای تهران به خروج خودرهای بالای 20 سال تاکید شده است.

مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو با بیان اینکه عدم به روز رسانی استانداردهای خودرو و پایین بودن سطح کیفی سوخت از دلایل آلودگی هوای تهران است به یکی از دلایل بسیار مهم و تاثیر گذار در این زمینه اشاره کرد و گفت : جدی نگرفتن طرح کنترل معاینه فنی از دلایل بسیار مهم است که توسط ضابطان قانونی باید به درستی اجرا شود.

رضوی ادامه داد: استفاده زیاد از وسایل نقلیه شخصی و رشد فزاینده موتورسیکلت های نامرغوب که 25 درصد آلودگی ها سهم آنها ست از دیگر دلایل این مساله هستند که بیماری های حاد بویژه سرطان را به دنبال خواهند داشت و مخصوصا کودکان را تهدید می کند.

وی توجه به مساله ایمنی را بعد دیگر در معاینه فنی خودرو نام برد و بیان کرد: سالانه 20 هزار نفر فوتی وبه عبارتی روزانه 60 نفر در تصادفات رانندگی داریم. به اعتقاد کارشناسان ما 9 درصد از تلفات رانندگی ، ناشی از بی توجهی به ایمنی خودرو است که این رقم بسیار بالاتر است چراکه در اتحادیه اروپا ، این میزان برای کشورهای اروپایی 14 درصد عنوان شده است.

رضوی با تاکید براینکه ، بازنگری قانون معافیت 5 ساله معاینه فنی خودروها ، توسط شورای شهر مورد پیگیری قرار گیرد اظهار کرد : در 5 سال اخیر با وجود افزایش تعداد خودروها ، کاهش تقاضا به مراکز معاینه فنی را شاهد بوده ایم.همچنین امیدوارم تا پایان سال 92 ، وضعیت خودروها از یورو 1 به یورو 4 ارتقا یابد.

مدیرعامل معاینه فنی خودرو در خصوص عدم واگذاری این فعالیت به بخش خصوصی که مورد سوال اعضای شورا قرار گرفت گفت : 4 سال پیش که نظارت دقیق در مورد معاینه فنی انجام می شد ، بخش خصوصی از به عهده گرفتن این فعالیت استقبال کرد اما با قانون 5 ساله این موضوع با استقبال مواجه نشده است .