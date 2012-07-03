  1. بین الملل
۱۳ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

رئیس پارلمان سوریه:

هماهنگی ایران و سوریه برای مقابله با توطئه ها ضروری است

هماهنگی ایران و سوریه برای مقابله با توطئه ها ضروری است

رئیس پارلمان سوریه با تشریح اهداف سفرش به تهران هماهنگی ایران و سوریه را برای مقابله با توطئه ها ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، محمد جهاد اللحام گفت: روابط سوریه با ایران و توسعه آن به ویژه در زمینه پارلمانی مهم است.

وی همکاری میان پارلمانهای ایران و سوریه را مهم دانست و بر ضرورت استفاده از تجربه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

رئیس مجلس سوریه بر ضرورت هماهنگی پارلمانی میان دو کشور به ویژه در شرایطی که توطئه ها و جنگ سیاسی، اقتصادی و رسانه ای علیه سوریه شدت گرفته است تاکید کرد و افزود: مشورت با دوستانمان و تشریح ابعاد این توطئه اجتناب ناپذیر است.

شایان ذکر است رئیس مجلس سوریه برای دیداری سه روز امروز وارد تهران شده است.

کد مطلب 1641423

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