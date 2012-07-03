هفته فرهنگی ایران در لبنان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد معاون هماهنگی امور مناطق و سازمانها با اعلام این خبر اظهار داشت: نخستین هفته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با محوریت شهرداری اصفهان و همکاری استانداری اصفهان و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با حضور وزرای فرهنگ ایران و لبنان در قصر یونسکو بیروت امروز ( سه شنبه) آغاز به کار کرد.

وی افزود: این برنامه که با حضور دکتر حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غابی لیون وزیر فرهنگ لبنان و همچنین مقامات رسمی استانداری اصفهان و شهرداری اصفهان افتتاح شد تا 16 تیر ماه به کار خود ادامه خواهد داد.

معاون هماهنگی امور مناطق و سازمانهای شهرداری اصفهان ادامه داد: برگزاری مراسم شبی با قرآن مجید، اجرای تواشیح، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی، اجرای موسیقی سنتی، نمایش دستاوردهای علمی ایران و برگزاری تور مجازی از جمله برنامه هایی است که در هفته فرهنگی کشورمان در شهر بیروت برگزار خواهد شد.

وی گفت: غرفه ای نیز با عنوان ایران شناسی در این هفته فرهنگی برپا می شود.



جمالی نژاد با اشاره به اینکه مقامات رسمی لبنان از نمایشگاه فرهنگی و هنری کشورمان در بیروت بازدید خواهند کرد، تصریح کرد: در این نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای تجسمی و نقاشی برای بازدید کنندگان به نمایش گذاشته می شود.

وی با اشاره به اینکه با برپایی غرفه فرهنگی و ارائه بروشور و لوح های فشرده به زبان عربی برنامه هایی برای آشنایی مردم و مسئولان بیروت در خصوص جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد، تصریح کرد: در این هفته با نمایش جاذبه های شهرهای تاریخی و مذهبی و همچنین معرفی مراسم آئینی کشورمان، بر گردشگری اسلامی تاکید خواهد شد.