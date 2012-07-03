حوزه هنری در مقابل انحرافات فرهنگی سکوت نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف ظهر سه شنبه در سمینار فصلی روسای مراکز استانی حوزه هنری در یاسوج افزود: مقابله با انحرافات و کژیها از وظایف اصلی حوزه هنری است و یکی از مواردی که باعث شده حوزه هنری در دولتهای مختلف مورد بی مهری قرار بگیرد، همین موضوع بوده است.

وی با اشاره به تصمیم حوزه هنری در عدم اکران برخی فیلمها در کشور گفت: کار حوزه هنری این نیست که سینما داری کند و بسترهای لازم را برای پخش فیلمها مهیا کند تا دیگران کار خود را انجام دهند.

مومنی بر مدیریت اکران تاکید کرد و اظهار داشت: در مقابل فشارها کوتاه نیامدیم و اگر در گذشته در این خصوص کوتاهی کردیم، عذرخواهی می کنیم.

وی بیان داشت: برخی برای اینکه این اقدام ما را بی اثر کنند به حوزه هنری انگ سیاسی زدند در صورتی که ما به دنبال سیاسی کاری نیستیم و تنها وظیفه خود را انجام دادیم و دیدیم که مسئولین کشور و همه کسانی که وجاهت فرهنگی دارند از این اقدام حوزه هنری حمایت کردند.

رئیس حوزه هنری با انتقاد از تولید برخی فیلمها در کشور گفت: برخی فیلمها خشونت و بی بند و باری را ترویج می کنند و گاهی سنت های مورد پسند و خوب جامعه را مورد تهاجم قرار می دهند.

وی افزود: وقتی به یک ارزش غربی تهاجم می شود خیلی ها از آن دفاع می کنند اما هنگامی که به یک ارزش دینی مثل چادر یک زن بی حرمتی می شود، کسی توجه و دفاع نمی کند.

مومنی تحریف تاریخ و ایجاد یاس در مخاطبان را از دیگر مشکلات برخی فیلمها عنوان کرد و اظهار داشت: هنری که مخاطب را ناامید کند با هنر اسلامی در تضاد است زیرا دین اسلام بر امیدواری مردم به آینده تاکید کرده است.

وی با اشاره به تولید فیلم یک حبه قند در حوزه هنری گفت: این فیلم مورد توجه و تقدیر مقام معظم رهبری قرار گرفت اما دوستان خودی به این مسئله توجه نکردند.

مومنی همچینن ترویج این نگاه که ایران کشوری عقب مانده است را از برنامه های دشمن عنوان کرد و گفت: برخی فیلمهای ساخته شده در کشور به این نگاه دامن می زنند.

وی بیان داشت: متاسفانه این فیلم ها با این هدف، مورد توجه برخی جشنواره های خارجی قرار می گیرند.