بهره برداری از نخستین فیبردریایی ایرانی متصل به کابلهای بین المللی

به گزارش خبرنگار مهر، پروژه فیبرنوری دریایی با مالکیت ایرانی در آب های آزاد نخستین فیبرنوری دریایی ایران است که توسط یک شرکت ایرانی و با مالکیت ایرانی در آبهای بین الملل صورت می گیرد و توانایی کشور را در حوزه تبادل ترافیکی به صورت چشمگیری افزایش می دهد.

یوسف جوکار - مدیرعامل پیشگامان کویر آسیا که اجرای این پروژه را به عهده دارد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرمایه گذاری 40 میلیون دلاری برای این پروژه ملی، امکان اختصاص ظرفیت 4.2 ترابایت برای انتقال اطلاعات را از جمله ویژگیهای بارز این پروژه عنوان کرد و گفت: افزایش سرعت اینترنت دریافتی و کاهش قطعی فیبر از دیگر مزایای این طرح است.

وی با بیان اینکه با بهره‌برداری از اولین پروژه فیبردریایی متصل به کابل‌های بین‌الملل قادر به تبادل ترافیک بین‌المللی بین کشور و درگاه‌های بین‌المللی به میزان 200 گیگابایت بر ثانیه خواهیم شد، اظهار داشت: این پروژه که از نظر فنی پتانسیل برقراری ارتباط بین‌الملل با نرخ 4.2 ترابایت ( 4200 گیگابات) را دارد در فاز نخست از طریق درگاه چابهار و توسط 6 لینک 10 گیگابایتی ترافیک بین الملل را اتصال می دهد. همچنین برای دریافت اینترنت با کیفیت از مراکز اصلی تبادل اطلاعات شبکه اینترنت، از طریق این پروژه اتصالی برقرار خواهد شد که تنها با استفاده از یک هاب و با یک تغییر IP به اروپا می رسد.

جوکار با تاکید براینکه این لینک‌ها دارای فناوری DWDM با ظرفیت 40 گیگابیت هستند که در صورت نیاز می‌توان ظرفیت تبادل ترافیک را تا 4 برابر افزایش داد، خاطرنشان کرد: نخستین فیبرنوری دریایی ایرانی با امکان اتصال به کابل های بین المللی که با مشارکت بخش تعاونی در کشور و در پروژه مشترک کابل ایران- عمان تعریف شده بیستم تیرماه جاری بهره برداری و عملیاتی نهایی می‌شود.

پیش از این نیز احمد پورنگ نیا عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت در گفتگو با مهر از جمله دستاوردهای اجرای این طرح را افزایش ظرفیت ایجاد شده در کشور برای تامین نیازهای ارتباطی و توسعه کانال‌ها برای حمل ترانزیت ترافیک بین‌الملل منطقه‌ای شرکت ارتباطات زیرساخت و کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان و کشورهای همسایه شمال عنوان کرده بود.