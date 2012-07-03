به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان یحیی گل محمدی به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر و تقویت روحیه خود پیش از دیدار با تیم فوتبال پیکان تهران در هفته نخست فصل جدید لیگ برتر فوتبال در دیداری حساس در قالب یک رقابت تدارکاتی برابر تیم فوتبال پیروزی قرار می گیرند.



ترکیه دومین مقصد شاگردان گل محمدی برای برپایی اردوی آماده سازی



صبای قم در حالی امشب در مسابقه تدارکاتی آخر خود در تمرینات داخلی که در تهران برگزار می کند به مصاف پرسپولیس تهران می رود که قرار است صبح فراد از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران راهی اردوی آماده سازی خارج از کشور شود.



صبای قم مقصد خارج از کشور خود را برای برپایی اردوی آماده سازی دوم در آستانه لیگ دوازدهم، کشور ترکیه قرار داده است و بدین ترتیب از فردا راهی این کشور می شود تا از صبح پنجشنبه هفته جاری در این کشور تمرینات خود را از سر بگیرد.



صبای قم پیش از این چند دیدار تدارکاتی در راه کسب آمادگی مطلوب به منظور حضور در لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور برگزار کرده و قرار است در یکی از مهمترین بازی های تدارکاتی خود امشب در حضور تماشاگران علاقمند به پرسپولیس تهران به مصاف این تیم بدون سرمربی برود.



شاگردان یحیی گل محمدی صبای قم در دیدار هفته نخست از مسابقات دوازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس، باید در یکی از روزهای 29 یا 30 تیرماه در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم به مصاف تیم پیکان تهران بروند.



جدال صبا و پیکان در هفته نخست لیگ برتر دوازدهم



اما دیدار تدارکاتی تیم فوتبال صبای قم در مقابل پرسپولیس تهران امشب به میزبانی سرخپوشان پایتخت در زمین تمرین این تیم در مجموعه ورزشی درفشی فر تهران برگزار می شود تا گل محمدی و عاشوری (مربی موفقت پرسپولیس تهران) آمادگی تیم های خود را محک بزنند.



بعد از موفقیت ارزنده ای که تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور کسب کرد، یقینا در لیگ جدید خیلی از نگاه ها متوجه این تیم خواهد بود و تک تک بازی های لیگ دوازدهم برای صبا میدان بزرگی خواهد بود زیرا این تیم بازیکنانی در اختیار دارد که بیشتر آنها با تجربه ها در کنار بازیکنان جوان و جویای نام هستند و قطعا با توان و انگیزه مضاعفی در لیگ به میدان خواهند رفت.



بر اساس برنامه‌ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال، قرار است مسابقات فوتبال فصل جدید لیگ برتر باشگاه‌های کشور از روزهای پایانی تیرماه برگزار شود و بر این اساس تیم فوتبال صبای قم در هفته‌ اول در خانه خود از تیم عبدالله ویسی یعنی پیکان تهران پذیرایی خواهد کرد که این مسابقه می تواند در نوع خود جالب توجه و بسیار حساس باشد.