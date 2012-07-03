قشم در نمایشگاه بازار گردشگری خاورمیانه شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین حقدل افزود: هدف از شرکت در این نمایشگاه ارتباط مستقیم و رو در رو با فعالان صنعت گردشگری و تبادل اطلاعات با بخش خصوصی، دولتی و سایر استانهای کشور و بویژه استان فارس است.

حقدل دلیل اهمیت این نمایشگاه را حضور گستردۀ بخشهای مختلف گردشگری اعم از واحدهای اقامتی، پذیرایی، دفاتر خدمات مسافرتی، تور گردانان و پکیج های مسافرتی ذکر کرد و افزود: بیشترین گردشگران ورودی به جزیرۀ قشم از استان های بزرگ نظیر تهران و فارس می باشد واین نمایشگاه فرصت مناسبی جهت معرفی توانمندیهای جزیره برای جذب بیشترگردشگر از این مناطق است.

وی با اشاره به اینکه در تقسیم بندی های سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور از مناطق گردشگری کشور، جزیره قشم در منطقه جنوب و با مرکزیت شیراز قراردارد، بیان داشت: پرواز مستقیم و منظم قشم به شیراز، مسافت مناسب و دسترسی آسان زمینی از زیر ساختهای مساعد و رشد سفرهای گردشگران استان فارس به جزیره زیبای قشم است.

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم در خصوص نحوۀ حضور منطقه آزاد در این نمایشگاه تصریح کرد: غرفه قشم با الهام از معماری سنتی جزیره در یکی از بهترین نقاط محل نمایشگاه برای نمایش توانمندی های این منطقه طراحی و ساخته شده که جاذبه ها و امکانات گردشگری نظیر دفاتر خدمات مسافرتی، واحدهای اقامتی سنتی و مدرن، ژئوپارک قشم، مسیرهای گردشگری قشم از طریق کارشناسان مجرب با استفاده از کاتالوگ و بروشورهای دو زبانه به مخاطبان معرفی خواهد شد.

نخستین نمایشگاه صنعت و معدن در قشم برگزار می شود

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت منطقه آزاد قشم از برگزاری نخستین نمایشگاه صنعت و معدن در قشم از 14 تا 18 تیر ماه جاری خبر داد.

محمدرضا تیرتاشی گفت: نخستین نمایشگاه صنعت و معدن در قشم با هدف معرفی توانمندی ها و پتانسیل های صنعتی این منطقه و معرفی بسته های حمایتی از فعالان و سرمایه گذاران در عرصه صنعت قشم برگزار می شود، مدیریت میراث فرهنگی و صنایع دستی سازمان منطقه آزاد و مدیریت مرکز بین المللی رشد قشم نیز با داشتن دو غرفه در این نمایشگاه، ظرفیتهای این حوزه ها را به نمایش می گذارند.

نوری همچنین اختصاص یک غرفه ویژه به کودکان در این نمایشگاه را ارزیابی و شناسایی افکار و نگاه آینده سازان کشور به مقوله صنعت برشمرد و تصریح کرد: همزمان با مراسم ویژه روز ملی صنعت و معدن در منطقه آزاد قشم از پیشکسوتان نمونه و طرح ها و واحدهای فعال صنعت و معدن این منطقه نیز تجلیل خواهد شد.

نخستین نمایشگاه صنعت و معدن جزیره قشم از تاریخ 14 تا 18 تیر ماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قشم با هدف معرفی پتانسیل ها و توانمندی های صنعتی و معدنی این منطقه برگزار خواهد شد.