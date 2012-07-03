افزایش ورود اتباع غیر مجاز افغان به ایران/ برخورد قاطعانه با مجرمان طبیعی است

محسن پاک آیین رئیس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مواضع ایران در مورد پناهندگان افغانی با توجه به اینکه در هفته های اخیر بخصوص در آستانه امضای قرارداد استراتژیک بین آمریکا و افغانستان، جریانی در این کشور ،تبلیغات منفی علیه ایران در مورد پناهندگان افغان ایجاد کرده اند، گفت:همه مقامات ایران بر ایجاد تسهیلات و ارائه به اتباع افغانی اعتقاد دارند.

وی ادامه داد: ریشه توجه ایران به رفع مشکلات اتباع افغانی در اصول اسلامی و باورهای انساندوستانه و رعایت حسن همجواری با کشور دوست و برادر افغانستان بوده و فضاسازی منفی رسانه ای در اراده ما برای کمک به اتباع افغانی تاثیر نخواهد گذاشت.

پاک آیین با رد اخبار درج شده در مورد ممنوعیت معامله با اتباع افغانی یا جلوگیری از ورود آنان به بوستان های عمومی، با طرح دو شعار عزتمندی و قانونمندی در ارتباط با اتباع خارجی مقیم ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در عین توجه به عزت پناهندگان افغانی، بر قانونمند شدن حضور آنان در ایران تاکید داشته و اقدامات لازم در این مسیر از جمله اجرای طرح ساماندهی افغان ها در حال انجام است.

رئیس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه با تأکید بر این امر که مسئولین رسمی افغانستان در جریان تعامل مثبت ایران نسبت به اتباع ایرانی هستند ودر مذاکرات رسمی و مصاحبه های مطبوعاتی از اقدامات خیرخواهانه ایران تشکر کرده اند، اظهار داشت: اما برخی رسانه ها با اهداف خاص،به بهانه دفاع از اتباع افغانی، از مجرمین حمایت می کنند.

وی افزود: این رسانه ها اگر منصف باشند باید بدانند که حدود ده درصد جمعیت افغانستان،مهمان ایرانیان هستند که اکثر آنان به شغل های شرافتمندانه مشغول و از جرم و جنایت مبری هستند و مورد حمایت دولت و ملت ایران هستند.اما تعداد بسیار معدودی افغانی هم هستند که مرتکب جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر می شوند و بطور طبیعی قوه قضائیه و نیروهای انتظامی با این مجرمین قاطعانه برخورد می کنند.

به گفته پاک آیین، حمایت برخی از رسانه ها و مسئولین غیر رسمی از متخلفین افغان،در واقع حمایت از جرم و جنایت است و این امر حتی مورد تائید قاطبه اتباع افغانی نیز نیست.

رئیس ستاد افغانستان وزارت امور خارجه بیان کرد: البته انتظار می رفت پس از روی کار آمدن دولت قانونی در افغانستان وضعیت ورود غیرمجاز اتباع افغانی به ایران بهبود یابد، اما به دلیل عدم توانایی نیروهای خارجی در تامین امنیت و ایجاد اشتغال،افغانی های بیشتری به ایران آمده اند و این حضور هزینه های سنگینی بر دولت ایران تحمیل کرده است.

پاک آیین با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی وزرای امور خارجه در 18 تیر در مورد افغانستان در توکیو ابراز امیدواری کرد که این کنفرانس موضوع بازگشت آوارگان افغانی به کشور خود را بطور جدی مورد توجه قرار دهد و جامعه جهانی تعهد خود نسبت به حمایت از پناهندگان را عملی سازد.